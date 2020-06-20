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汐止自行車道串聯南港 侯友宜騎車體驗

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區基隆河自行車道直通南港，新北市長侯友宜騎乘自行車，沿著河濱步道視察成果。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區基隆河自行車道直通南港，新北市長侯友宜騎乘自行車，沿著河濱步道視察成果。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區基隆河自行車道南北串聯，往北銜接基隆之外，往台北方向，現在也能直通南港，今(20)日新北市長侯友宜騎乘自行車，沿著河濱步道視察成果，並且到武英殿抽水站，了解防汛整備情形，希望打造休憩好環境。

先在銜接南港端聽取簡報，接著新北市長侯友宜、市議員、里長等一行人，騎著自行車往汐止方向，要到武英殿抽水站，當天依舊飆高溫，侯市長做好防曬準備，一行人沿路欣賞基隆河濱風景。

新北市長侯友宜表示，新北河濱自行車道路網建置今年將達到207.8公里，其中新闢基隆河自行車道(汐止-南港段)全長約1.3公里，對於雙北自行車道網串聯具有重大意義。而且基隆河自行車道今年甫榮獲臺灣十大亮點自行車道第一名，歡迎民眾一起來欣賞河濱景致。

市議員周雅玲說，這一條是全台票選第一最有亮點的自行車道，所以，在聽完簡報後也適時建議，汐止基隆河自行車道全長16公里，還有兩個斷點需要改善，而當場市長也允諾，請市府高灘處相關單位針對兩處斷點儘量用一些方式克服，讓騎乘自行車更順暢。

市議員白珮茹也說，新北是介於基隆與台北市中間的城市，所以，如何讓北北基自行車環境更好，需要三個市的首長一起努力，那新北市會致力於串聯週邊兩個城市，讓大家騎車環境更好。

市議員張錦豪指出，未來希望從南港端的加油站出來，旁邊可以銜接捷運南港展覽館站，大概有400公尺的廊道，希望未來建立好之後，可以騎著自行車沿著基隆河岸到南港展覽館，是一個很方便的通勤廊道，也希望台北市能夠跟新北市這邊銜接，將界面做的更好。

市議員廖先翔則建議，因為台鐵舊廊道原本也有自行車道，那現在基隆河的自行車道完成後對於民眾來說應該是更便利的，是不是可以整體考量規劃，用交通的角度讓台鐵舊廊道的自行車道做其他的交通用途使用，讓下班時間回汐止的車流可以更順暢。

自行車 車道

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