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媽祖福袋保平安 淡水福佑宮贈送消防人員
淡水老街上的媽祖廟「福佑宮」，準備了230個淡水媽祖福袋，有淡水媽祖週邊文創商品、隨身小電扇、小旅行包等等。送給淡水區的消防救護人員，也在福佑宮舉辦一場捐贈儀式，為他們加油打氣，提升士氣。
淡水福佑宮主委謝安棋表示，過去消防救護大隊，為地方搶救火災，還有救護，相當辛苦，雖然前幾年曾經捐過救護車輛，提升消防隊設備，這次對於辛苦的消防人員，每個人發送個一福袋，裡頭有相當實用的淡水媽祖週邊文創商品，包括了隨身小電扇、小旅行包等等。
新北市消防第三大隊副大隊長李勝傑表示，過去淡水福佑宮不只是捐贈救護車，還有住宅用火災警報器，對於消防公益，不遺餘力，而這次在端午節前夕，更捐贈了福袋給淡水、竹圍、滬尾三個分隊的所有消防救護人員，他們不只是有實用的小禮物，更為他們加油打氣，提升士氣。
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