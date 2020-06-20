糖度歷年最高 平溪綠竹筍節搶攻伴手禮

平溪區因位處山區，綠竹筍產季相較其他區域晚一些，因近期天候乾燥炎熱，今年綠竹筍的糖度高達6.9是往年之最高，今(20)日平溪區農會所舉辦的綠竹筍節，也發表在地農產製成的伴手禮，綠竹筍包子、珠蔥餅乾、土蜜品嚐在地美味。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區農會往年舉辦綠竹筍節，總會以新鮮桌菜作為搶打主題，然而今年遇上肺炎疫情，為避免群聚感染，改以農產伴手禮作為行銷特色，今天上午結合綠竹筍評鑑活動，讓綠竹筍做成包子提供現場民眾做試吃，展現農產新樣貌。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，由於綠竹筍產期為端午節至中秋節，這次評鑑後綠竹筍產量會越漸增多，不過也因為氣候炎熱，此次評鑑將筍子取出中心，捏碎收集精華，測出的甜度甚至高達6.9，儀器插下，脆度表現也相當不錯。

新北市議員林裔綺表示，這次第一次試吃由平溪綠竹筍製成的筍包，由於是純素，熱量低又爽脆美味，而日前由新北市長侯友宜宣傳的平溪珠蔥餅乾，也是一打開芳香撲鼻，一口一口停不下來，目前綠竹筍包及珠蔥餅乾都可至平溪區農會一樓的小舖購買，因為數量有限，連假造訪的遊客不妨搶先向平溪區農會粉專訂購再現場拿取，便能一飽在地美味。