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單車族福音 汐止、南港自行車道終串接啟用

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）騎乘自行車沿河濱視察成果。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）騎乘自行車沿河濱視察成果。記者江婉儀／攝影

新北市建設河濱自行車道路網，水利局在本月3日正式啟用基隆河自行車道汐止至南港段，車道全長約1.3公里，包含爭取前瞻計畫補助，總經費8032萬元，工程在4月完工。新北市長侯友宜今騎乘自行車沿河濱視察成果，並到武英殿抽水站了解防汛整備情形。

市府表示，原本僅基隆河右岸自行車道可連接雙北地區，為將自行車道系統串聯，在基隆河左岸新建自行車道，並在武英殿抽水站增設簡易鐵馬驛站，讓騎乘自行車的民眾可短暫休憩。

高管處指出，施工部分地區因靠近高架橋，發現橋下空間不足，要往橋下開挖才可開闢自行車道路；另外，靠近台五線道路路段因為車流量大，無法以懸臂工法施工，改用石籠鋪設地基，是較好的生態工法，也具透保水功能，可在上頭直接鋪設磚石，讓自行車行走。

侯友宜表示，新北河濱自行車道路網建置今年將達到207.8公里，其中新闢基隆河自行車道汐止至南港段全長約1.3公里，對於雙北自行車道網串聯具有重大意義。基隆河自行車道今年也榮獲臺灣十大亮點自行車道第一名，民眾可趁假日來欣賞河濱景致。

侯友宜隨後到武英殿抽水站聽取簡報，水利局表示，目前抽水站採取多元應用，結合自行車道，設置鐵馬驛站，提供民眾休息及自行車充氣場所，並加入城市美學，進行彩繪美化，提供市民友善親水遊憩空間。

水利局在本月3日正式啟用基隆河自行車道汐止至南港段，車道全長約1.3公里，包含爭取前瞻計畫補助，總經費8032萬元。圖／新北市高管處提供
水利局在本月3日正式啟用基隆河自行車道汐止至南港段，車道全長約1.3公里，包含爭取前瞻計畫補助，總經費8032萬元。圖／新北市高管處提供
新北市長侯友宜（左二）聽取基隆河自行車道汐止至南港段簡報。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）聽取基隆河自行車道汐止至南港段簡報。記者江婉儀／攝影

自行車 車道

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