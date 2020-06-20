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安心旅宿7000家北市僅6家 業者批「變相封城」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市旅館商業同業公會今下午舉行「台北市政府逼迫旅館業者集體燒炭記者會」。記者趙宥寧／攝影
台北市旅館商業同業公會今下午舉行「台北市政府逼迫旅館業者集體燒炭記者會」。記者趙宥寧／攝影

國內疫情趨緩，交通部觀光局日前公布7000間安心旅宿，但北市僅占6家，北市旅館業者痛批申請程序繁瑣，讓北市「變相封城」，以保障公共安全為名，殘害各行各業。

中央國旅補助上路，只要入住「安心旅宿」，每晚每房可依實際房價折抵1000元，盼帶動國旅商機。台北市旅館商業同業公會今下午舉行記者會，控訴市府逼迫旅館業者集體燒炭，理事長韋建華表示，安心是要安「業者」的心，台東縣有600家通過紓困，北市600多家旅宿申請，首波名單竟只有6家通過。

北市業者若要申請「安心旅宿」，須符合防疫自主管理檢查16項標準、8大類35項檢核機制，錢櫃大火後，為強化公共安全把關，還要通過建管、消防、衛生單位聯合審查。

西門區旅宿業者表示，觀傳局6月11日發出公文，公文上只說要踴躍參加，不清楚要附一堆資料，三倍券7月1日就要發，公家單位人手不夠，審查資料根本來不及，若還要補件，等通過都已是2個月後。

連鎖旅宿業者邱總監說，台中只要簽居家隔離切結書，花蓮只要是合法業者就能通過審核，只有北市要補交一堆文件，疫情發展至今，就算房價打折，入住率仍不到1成，7月過後紓困陸續截止，大家都在拚經濟，只有北市在扯後腿，很怕撐不下去。

商旅業者陳小姐說，安心旅遊方案出爐後，有先上網登記，原以為跟中央申請就好，沒想到還要通過地方審查才能得到補助，但北市審查手續繁瑣，這兩天緊急拍照，接下來假日若還要送審查，對旅宿業者來說壓力很大，「大家都是合法旅館，消防每年查兩次，公安也會來稽查。」不解北市為何要多此一舉。

也有業者感嘆，近來陸續接到暑期訂房電話，客人問「你們是安心旅宿嗎？」只能回還在審核中，客人也會急，就轉找別家訂房，眼看訂單流走。

對此，觀傳局表示，截至今日，北市「安心旅宿」申請家數為172家、已審核通過旅宿共24家，但因同時間大量案件湧入，為能盡快審查上架，已增派人手辦理。

北市 國旅補助 疫情

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