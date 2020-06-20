新北舊金山線上論壇 分享經驗助灣區重啟之路

新北市長侯友宜參加美國舊金山官員和民間所舉辦線上論壇，分享新北防疫經驗給正在重啟階段、嘗試有限度開放的灣區城市。美國在台協會處長酈英傑在開幕影片稱讚新北成果。

新北市府秘書處今天表示，「新北．新常態：後疫情時代重啟之路」線上論壇，於台灣時間19日舉行，除新北市府與舊金山灣區城市官員參與，美國聯邦眾議員賈姬．斯佩爾（Jackie Speier）透過灣區城市聖馬提歐的市議員Amourence Lee宣讀致詞。

斯佩爾認為，跨國合作是這次全球對抗疫情的重要元素，也肯定台灣資訊透明、言論自由及媒體自由，是美國重要的夥伴。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑在開幕影片致詞表示，新北市展現「台灣模式」，也能在城市層級大放異彩，在台灣內部也被公認為防疫模範。

侯友宜致詞時表示，美國加州是台灣民眾喜歡的旅遊、求學、工作及經商地點，矽谷有很多優秀的台灣創業家，人的連結讓他很關心舊金山灣區的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。

侯友宜說，台灣一直都沒有封城卻能成功防疫，新北的經驗正好提供給正經歷重啟（Reopening）階段、嘗試開放有限活動的灣區城市。新北經驗中的政府資訊公開透明與超前部署決策，民眾法治素養與自主健康管理意識，證明民主社會也可成功防疫。

舊金山市長辦公室主任馬克．錢德勒（MarkChandler）視訊對談時表示，舊金山市長倫敦．布里德（London Breed）特別感謝新北在舊金山市最需要時，捐贈個人防護裝備以緩解醫院及社區所需。

新北市府秘書處長饒慶鈺表示，新北分享防疫物資與資訊，落實台美防疫夥伴關係聯合聲明，也增進彼此城市關係，甚至讓新北廠商製造品牌在國際發光。

會議由新北市政府秘書處與灣區城市聖馬提歐當地的市議員、商會、亞太裔議員黨團、經濟發展協會等主辦。新北市府簡報分享者，包括副秘書長劉和然、教育局長張明文、社會局長張錦麗、經發局長何怡明及衛生局長陳潤秋，包含防疫解禁新生活的各面向。