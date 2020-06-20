北市推「自劃路線」公車 民眾可揪團自選路線

北市交通局參考類似交通專車的跳蛙公車，將推出手機預約「自劃路線」公車，民眾透過「台北市預約公車」APP及網頁的「自劃路線」功能，可規劃通勤路線，只要起迄點皆位於台北市內，募集達20人同樣起迄路線後，由公運處評估闢駛可行性。若營運後連續3天實際搭乘情形每班次未達20人者，公車業者可視情況申請停駛路線。

另外，為服務偏遠山區民眾，減輕公車業者負擔，交通局也計畫推行「公車預約機制」，針對部分固定班次，及行經偏遠地區，如偏遠山區、社區的公車路線，提供「預約」服務，民眾若要乘車，可直接透過App預約既有班次。

公運處科長張元榜指出，例如北投區到信義區，若募集20人同意該路線，公運處會同客運業者評估，若可行的話，一個月就能派中小型巴士上路。

至於預約公車，公運處表示，自7月1日起，小26路、542路等既有2班次，及小14路新增1班次將採預約制，如有人預約，該預約班次才發車；民眾於乘車前先使用「台北市預約公車」APP、網頁或電話預約，發車日前30日即開放預約，最晚須於乘車前2小時預約。

張元榜指出，透過大數據資料分析，發現小26路上午8時30分班次、542路中午12時，以及小14路下午2時30分，這三個班次平均載客只有1人、甚至無人搭乘。

張元榜說，預約成功後，預約班次開出後會沿線停靠該路線站位，沒預約的民眾也可搭乘，且仍須上、下車刷卡付費；若累計3次預約成功而未搭乘，會有1個月無法預約的情況，如果預約後因行程變動不需搭乘，記得最慢於乘車前2小時取消預約。

公運處表示，部分固定班次及行經偏遠地區（山區或社區）的公車路線，因搭乘需求低或分散，造成資源未有效利用，第一階段規劃以透過車種調整轉型，於108年12月23日引進9人座小型巴士服務。第二階段進一步加強運輸資源有效利用，由北市公車聯營管理委員會建置預約公車平台（「臺北市預約公車」APP及網頁），規劃「公車預約」及「自劃路線」等功能。