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新北整建老舊校舍 五股、三重2校工程暑假完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
工務局表示，三重光榮國小幼兒園將在今年8月完成施工並增班招生。圖／新北市工務局提供
工務局表示，三重光榮國小幼兒園將在今年8月完成施工並增班招生。圖／新北市工務局提供

新北市陸續針對轄內老舊校舍進行整建工程，其中五股更寮國小及三重光榮國小幼兒園都將在今年暑假竣工。新北市工務局表示，目前共有10所學校正在進行老舊校舍整建工程，其中板橋區江翠國中及新莊區民安國小工程也將在今年完工。

三重區光榮國小已有45年歷史，因部分校舍已滿使用年限，市府2年前起開始整建，新工處說明，未來新校舍將包含幼兒園、地上三層的教學大樓、風雨球場、網球場，以及可供應3000人份的自立午餐廚房等，並一併興建可容納575個汽車及136個機車的地下停車場，滿足民眾公托、教育、停車的需求。

新工處表示，光榮國小幼兒園將在今年8月完成施工並增班招生，預計招收2歲專班1班，3至5歲混齡班7班，提供更多優質的幼兒教育。光榮國小校舍及地下停車場預計在2021年中旬完成，風雨球場及自立廚房預計在2022年初完成。

位在五股的更寮國小校齡已有75年，因校舍老舊、耐震係數不足，同樣在2年前開始整建作業，市府投注經費約1億5554萬元，採「先建後拆」，完工後將有26間教室及1座3層樓的活動中心，預計在今年7月竣工、9月正式啟用，在工程第二階段拆除原中大樓及綠化工程，預計10月完工。

新工處補充，更寮國小鄰近工業區與二重疏洪道綠地，因此建築師以都會森林小學作為設計概念，利用複層植栽提高視覺豐富度，加上牆體凹凸退縮變化，打造出現代化的意象又可以減少周邊交通、工廠噪音，而多功能活動中心則提供社區民眾共用、共學，實現校園社區化。

新北市副市長陳純敬今天前往視察2校工程進度，要求施工團隊務必如期如質完工，讓老舊校舍煥然一新，帶動社區發展的新風貌。

新工處指出，配合教育局「新北校舍美強生計畫」啟動，目前共有10所學校正在進行老舊校舍整建工程，分別是樹林桃子國中小、板橋江翠國中、板橋忠孝國中、新莊民安國小、三重光榮國小、板橋中山國小、三重興榖國小、三重碧華國小、五股更寮國小、板橋新埔國小。

五股更寮國小改善工程預計在今年7月完工。圖／新北市工務局提供
五股更寮國小改善工程預計在今年7月完工。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（前排左五）視察2校改建工程，並聽取新工處簡報。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（前排左五）視察2校改建工程，並聽取新工處簡報。圖／新北市工務局提供

幼兒園 停車場

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