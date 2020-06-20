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侯友宜越洋視訊舊金山 提供新北經驗協助灣區防疫重啟

聯合報 / 記者施鴻基王敏旭胡瑞玲蔡家蓁／新北即時報導
新北市府官員透過視訊會議提供疫情後重啟經驗。圖／新北市秘書處提供
新北市府官員透過視訊會議提供疫情後重啟經驗。圖／新北市秘書處提供

新北市長侯友宜昨天和市府官員與舊金山灣區19個城市官員、民間團體遠距視訊，辦理「新北．新常態：後疫情時代重啟之路」線上論壇，美國聯邦眾議員潔姬．斯貝爾（Jackie Speier）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑也參與。侯友宜說，加州是台灣許多民眾旅遊、求學、工作及經商地，希望新北經驗能發揮作用。

線上會議由新北市府秘書處與灣區城市聖馬刁（San Mateo）市議員Amourence Lee及希爾堡（Hillsborough）市議員Marie Chuang共同主辦，繁榮聯盟、聖馬刁地區商會、聖馬刁郡亞太裔議員黨團、華裔美國人組織聖馬刁分會、聖馬刁郡經濟發展協會、灣區社區衛生諮詢委員會協辦。

市府簡報分享經驗成員包括「2階段4梯次開放」的指揮官副秘書長劉和然、教育局長張明文、社會局長張錦麗、經發局長何怡明及衛生局長陳潤秋。

舊金山市長辦公室主任馬克．錢德勒（Mark Chandler）和侯友宜視訊對談。他表示，舊金山市長倫敦．布里德（London Breed）感謝侯市府在最需要的時候捐贈防疫裝備，緩解醫院及社區需求。

酈英傑則說，新北市展現「台灣模式」也能在城市層級大放異彩，在台灣內部也被公認為防疫模範。

侯友宜說，台灣始終未封城，卻能成功防疫，新北經驗正好可以提供給灣區城市參考。美國與台灣人民共享民主、自由與人權的價值，新北經驗中，政府公開透明與超前部署的決策過程，足以證明民主社會可成功防疫。

秘書處長饒慶鈺說，疫情爆發後，新北市馬上詢問是否需要幫助，舊金山雖非新北姊妹市，但市府馬上盤點物資提供。

潔姬．斯貝爾由市議員Amourence Lee代表致詞，她認為跨國合作是對抗全球疫情不可或缺的元素，也肯定台灣在資訊透明、言論自由及媒體自由是美國重要的夥伴。斯貝爾是曾入選新聞周刊（Newsweek）全球150位「無畏女性」名單，也被政治雜誌（The Politico）選為50位最有影響力的美國政治人物之一。

新北市副秘書長劉和然透過視訊會議提供疫情後重啟經驗。圖／新北市秘書處提供
新北市副秘書長劉和然透過視訊會議提供疫情後重啟經驗。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜（左）透過視訊會議提供疫情後重啟經驗，右為舊金山市長辦公室主任馬克．錢德勒（Mark Chandler）。圖／新北市秘書處提供
新北市長侯友宜（左）透過視訊會議提供疫情後重啟經驗，右為舊金山市長辦公室主任馬克．錢德勒（Mark Chandler）。圖／新北市秘書處提供
新北市府官員透過視訊會議提供疫情後重啟經驗。圖／新北市秘書處提供
新北市府官員透過視訊會議提供疫情後重啟經驗。圖／新北市秘書處提供

舊金山 侯友宜

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