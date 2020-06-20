北市公車路線可自劃 1個月內要達20人募集

台北市推出公車「自劃路線」，1個月內若達20人募集同樣起訖點的路線，公運處就會審核並讓業者評估要不要開闢新路線。

台北市交通局公共運輸處表示，自劃路線起迄點都需在台北市境內，審核通過後會在App跟網頁推播路線闢駛日期；如果營運後連3天每班實搭人數未達20人，業者也可申請停駛。

另外，公運處說，針對部分路線班次公車搭乘需求低且不固定的班次，7月1日起採預約制，有預約才發車，無人預約則不發車，第一波為小14路下午2時30分、小26路上午8時30分及542路下午12時的班次。

公運處表示，需最晚於搭車2小時前透過App、網頁或電話預約；若累計3次預約成功但沒搭車，將限制預約30天；若預約後又不需要搭了，最慢要2小時前取消。

公運處指出，預約班次的公車會在擋風玻璃上放「預約班次」的牌子，開出後會沿站停靠，沒預約的民眾還是可以搭。