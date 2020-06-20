雙連段帶狀綠地全區保留 架綠籬「整治」攤商再惹議

台北市政府規畫「心中山線形公園改造計畫」，雙連帶狀公園因規劃以水泥地、兒童遊具，取代現有3成綠地，引發在地居民不滿，上網發起萬人連署。台北捷運公司昨提出修正方案，保留全區綠地，增設綠圍籬解決攤商佔地問題，並增設3座共融式遊具，預計今年7月1日開工，居民憂心綠籬影響視線，也反對增設遊具，全案僅在綠地保留達成共識，待設計圖完稿後，近期會再召開說明會，北捷承諾「沒共識就不會去動（綠地）」。

台北捷運公司昨晚召開說明會，多位在地居民、台灣水資源環境保育聯盟、雙連捷運公園綠地保留自救會參與，台北市議員吳沛憶、陳怡君也親自到場。由捷運公司工務處處長黃景南報告改善方案，後續各方交鋒，在綠籬、曲線步道、施工日期動線、共融式遊具上激烈討論。

黃景南黃景南說明，原有綠地面積為2635平方公尺，新方案將保留綠地，並將綠地總面積提升為2885平方公尺；現有左側人行道寬3.6公尺、右側人行道寬2公尺，未來將取消現有曲線步道，全區調整為環狀步道，保留現有植栽，另再加種15棵喬木。

黃景南表示，文昌宮至錦西街一帶，鄰近雙連菜市場，過去常有攤商置放物品，違規上人行道擺攤，影響交通用道，未來將增設長度275公尺、寬1.8公尺的綠圍籬，改善環境整潔，並保留樹穴，讓樹木生長有彈性。

但在地居民認為，寬度1.8公尺的綠圍籬，通透性不佳，恐有安全疑慮，也有人認為，設圍籬把公園封閉，讓人覺得難親近。黃景南坦言，從擋側柱、小花台，鄰近攤販越佔越裡面，十多年來，北捷、環保局、公園處陳情接不完，設立綠籬是「不得不的手法」，若靠公務員處理違佔攤販，不是長久之計。

雙連捷運公園綠地保留自救會成員、建築師許麗玉則質疑，市場處已介入攤商管理，若設綠籬，不僅影響視線，也會阻擋中山北路二段96巷逃生出口。居民也不滿，說明會中只有捷運公司出席，未見攤販主管機關市場處出席，建成公園綠籬遭民眾亂丟垃圾引老鼠也有前例，工程無法解決「人」的問題。

遊具方面，北捷先前擬設水泥鋪面溜滑梯，引發眾怒。黃景南表示，接收大家意見後，將增設3項共融式遊具，遊憩軟墊將採取鬆填式鋪面（以砂、礫石、木片為主），不使用PVC材質，土丘後方將設座椅，也會植樹，並增設燈具，提升照明。

但許麗玉提到，去年8月說明會中，為保留完整綠地，兒童遊具原是要設置在錦西街側，今年5月向捷運公司要設計圖，才發現北捷竟要剷除綠地，設置水泥溜滑梯，居民也質疑，改成共融式遊具後，綠地會變破碎。對此，黃景南表示，為符合不同族群需求，才會設兒童遊具，且遊具範圍僅佔100平方公尺，整體綠地面積也比之前多，但若與居民無共識，「共融式遊具傾向移除」。

北捷將於7月1日啟動工程，屆時將架設全區工程圍籬，但會調整工序，先作捷運雙連站出口、無障礙電梯及通風豎井，綠地部分等有共識後再處理。但許麗玉批評，暑假天氣炎熱，綠地圍起會影響街廓通風，當年柯市府為舉辦白晝之夜，中山段就能配合分段施工；也有居民建議，距離工程只剩10幾天，北捷根本是趕鴨子上架，要求在細部設計出爐前，不要圍全區，也可改用乙種圍籬（有孔洞），憂心北捷工程偷跑。