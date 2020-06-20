全台首座濱海豪華露營區 6月25日試營運免費開放使用

台中大安濱海樂園斥資2500萬元升級園區設備，在台中市府觀光旅遊局結合民間資源，打造全台首座合法濱海豪華露營區，建置32帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，其中園區內更打造挑高式的超奢華營位，讓遊客邊露營邊觀賞無敵海景，預計6月25日試營運，7月1日正式對外開放，試營運期間特別開放泳池免費使用。

觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園除擁有豐富自然景觀及優質的沙雕場域，未來在營運廠商全力投入規劃後，使整個園區成為兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的旅遊勝地，歡迎各地愛好大自然的民眾一同來體驗「海天一色」的豪華露營，盼能使台中海線帶來不同以往的旅遊體驗。

林筱淇說，園區豪華帳篷分有2人、3人、4人床型，滿足各旅群需求，除了3款不同風格造型的帳蓬，還有海景第一排視野極佳的木屋帳，帳內空間寬敞舒適，且具有完善的衛浴設備及基本生活用品，只要輕便的行李，即能享受置身大自然的露營樂趣。

另外，園區內2座大小游泳池今年重新整修後，外觀更令人驚豔，在6月25日至29日試營運期間免費開放遊客使用，並於6月30日進行清潔作業後，於7月1日正式對外營業。