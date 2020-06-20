前央行總裁宅邸老屋重生 傳產經營者打造藝文空間

台北市文化局推動「老房子文化運動計畫」，由民間修繕折抵使用費，公私合力推動老屋重生，中央銀行首任總裁徐柏園官邸「新生北路3段62巷24號」，由話雨人文生活有限公司得標，斥資3000萬翻新結構，打造「CEO1950總裁藝文空間」，未來將跨足藝文產業，結合美食與美學，打造藝文空間。

「CEO1950總裁藝文空間」今早正式開幕，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤出席。柯文哲表示，過去老房子運動仍以政府本位思考，於是做改革，推出2.0計畫，讓老屋建築費從租金逐年扣回，政府只要能財務平衡，稍微貼錢也能接受，一如陽明山上的美軍宿舍，就做得很不錯。柯強調，建築是有故事才更有意義，就像泰姬瑪哈陵也有一個愛情故事，而這棟空間，見證台灣金融業歷史，有故事就有生命。

「CEO1950總裁藝文空間」前身是台北市歷史建築「新生北路3段62巷24號」，1950年代由中央銀行向富商丁武始承購，作為宿舍使用，中央銀行首任總裁徐柏園及曾任監察院審計長張導民都曾住過。

央行首任總裁徐柏園後代、理律律師事務所創辦人徐小波也親臨現場。徐小波1939年出生，他說，過去在這棟老屋看到爸爸跟許多人開會，包含前台灣省糧食局長李連春，他笑稱，一個浙江口音、一個台灣口音，都不知道他們怎麼對話。他從10歲待到20歲考取台大，印象中父親曾回來說，台灣外匯存底到1億美金，都是在這個空間發生的故事，見證了台灣金融史。