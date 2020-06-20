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3D斑馬線效果差 北市今起試辦黃白雙色新斑馬線

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市交通管制工程處2018年試辦3D斑馬線，但評估成效不顯著。圖／報系資料照
北市交通管制工程處2018年試辦3D斑馬線，但評估成效不顯著。圖／報系資料照

國內外城市近年出現不少3D斑馬線（行人穿越道線）設計，提醒駕駛人減速，北市交通管制工程處2018年試辦3D斑馬線，但評估成效不顯著，決定改採平面、黃白雙色標記的行人穿越道線，今天開始在5處路口試辦半年。

交工處表示，這次是參考新加坡行人穿越道型式，試辦彩色標記行人穿越道線，增強醒目性，警示駕駛人通過路口時減速慢行並禮讓行人，畫設方式是將在現有行人穿越道線枕木紋兩端，增繪黃色棋盤格，以加強警示效果，提升行人通過安全。

交工處指出，自109年6月19日起，選定士林區重慶北路4段與葫東街口、中山區建國北路3段與農安街口、新生北路2段127巷與中原街口、新生北路2段101巷與中原街口及信義區忠孝東路5段790巷與20弄等5處路口試辦。

交工處指出，試辦期半年，會在試辦期間派員觀察駕駛行為，期滿檢討實施成效，作為未來推動及建議修法之參考依據。

至於為何3D斑馬線成效不顯著？交工處指出，3D標線面積比較大，雨天有打滑疑慮，且要從特定視角去看，才有立體效果，有的轉彎車行經時，駕駛看不到這種立體的效果，且各路口路形不同，畫設無法標準化，較難施作。

新的標線面積比較小，不管是轉彎、垂直、橫向來看，都有警示性，維護施作也比較容易，黃色的塗料與一般的黃線標線相同，加了反光珠，在晚上比較醒目，做法和新加坡一樣。

另外，會選這些路口試辦，主因是這5路口周邊有學校、公園，學童老人通行量大，或是通勤路線，汽車機車等轉彎車量大，試辦期間會架設錄影機，除了測速，也觀察煞車率，決定試辦成效。舊的3D斑馬線已經塗銷，其他縣市也認為沒有效果，不再試辦。

北市試辦黃、白雙色新斑馬線，選擇5路口試辦半年。 圖／交通局提供
北市試辦黃、白雙色新斑馬線，選擇5路口試辦半年。 圖／交通局提供

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