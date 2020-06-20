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侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，針對Youbike是否升級，雙北會透過合作機制評估，哪種方案是最方便、最不浪費公帑。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，針對Youbike是否升級，雙北會透過合作機制評估，哪種方案是最方便、最不浪費公帑。記者江婉儀／攝影

YouBike升級2.0雙北步調不一，新北市長侯友宜今天受訪表示，不管台北市是否要升級成YouBike2.0他都尊重，但新北市在YouBike1.0上花費了9億元，如果要升級2.0就要再多花5.7億元，他覺得是「浪費公帑」，必須思考尋求是否有其他方式可替代，也會繼續與台北協商，保障民眾權益。

侯友宜今早前往視察基隆河左岸南陽大橋至台北南港自行車道串連工程，侯友宜表示，過去在市區的自行車在雙北共同努力，早期從YouBike1.0銜接上沒有問題，近期北市與業者的合約快到期，要升級為2.0但兩套系統不相容，如果要把1.0廢掉重新換2.0，除了原本的9億元，新北還要多花5.7億元，他覺得是「浪費公帑」，必須思考、尋求替代方式。

侯友宜表示，對於台北市是否要升級為2.0他都尊重，雙北也會持續協商，已雙北民眾權益為最大保障，在未來自行車使用銜接上不要有落差，以保障民眾權益。

對於台北市要升級YouBike2.0的決定，沒有跟新北做討論、倉促上路，是否覺得不尊重新北？侯友宜強調，雙北一向有合作機制，會在這個機制由兩位專業的局長，評估有什麼方式是最方便最不會浪費公帑　讓升級有價值有異議　這才是目的

台東縣前縣長黃健庭被蔡英文總統提名為監察院副院長，侯友宜昨天受訪表示黃健庭是好人才，但現在藍綠兩邊都不討好，侯友宜表示，外界都有不一樣的聲音，他都尊重黃的選擇，尊重他的判斷。

侯友宜 YouBike 新北

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