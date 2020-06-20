新北市新聞局、觀旅局獲2020傑出公關獎項

財團法人公共關係基金會舉辦「2020傑出公關獎」，昨晚在台北市頒獎，新北市政府以「淡蘭古道」獲「品牌傳播獎」；「新北女力」獲「政府政策溝通獎」，秘書長林祐賢率觀旅局、新聞局出席受獎。

傑出公關獎每2年1次，選拔國內公、私部門公關、行銷活動案，新北市歷年有不少市政活動受肯定。新北市2014年曾以「幸福保衛站」、「萬里蟹品牌行銷推廣」獲政府公關獎的傑出獎及優異獎；2016年以「昂揚幸福計畫」獲得傑出獎；2018年「我的新北市」臉書粉絲團及「行動博物館計畫」獲品牌傳播獎及政府傳播獎。

林祐賢表示，「淡蘭古道」結合人文和自然風光，與市民休閒緊密相連，打造新北深度旅遊品牌；「新北女力」從市民視角出發，與民間協力打造女力資料庫，透過各種管道搭起溝通橋梁。未來市府也將繼續以民眾需求做為政策出發點，規畫市政。

淡蘭古道獲獎，觀旅局長張其強表示，歐洲有西班牙朝聖之路，亞洲的台灣也有淡蘭古道這條超過200年的文化路徑，各縣市爭設天空步道，新北市希望發掘百年古道，累積3年耕耘。這次獲獎是項肯定，會繼續創造品牌知名度、忠誠度及經營價值。

新聞局長蔣志薇表示，「新北女力」是去年推出的企畫案，跨域尋找30位在各專業領域裡傑出且具影響力的新北女性拍攝影片，展現新北女性多元豐沛能量， 獲得廣大共鳴。今年「新北女力」要再邀請20位20多歲的女性拍攝故事。