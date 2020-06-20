快訊

藝人祝釩剛再涉毒 北檢給予緩起訴條件曝光

「花3000補助3000」柯文哲宣布北市府振興再加碼

新北市新聞局、觀旅局獲2020傑出公關獎項

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市政府以「淡蘭古道」、「新北女力」影片製播案獲品牌傳播獎與政府政策溝通獎，秘書長林祐賢（右四）率觀旅局與新聞局出席受獎。圖／新北市新聞局提供
新北市政府以「淡蘭古道」、「新北女力」影片製播案獲品牌傳播獎與政府政策溝通獎，秘書長林祐賢（右四）率觀旅局與新聞局出席受獎。圖／新北市新聞局提供

財團法人公共關係基金會舉辦「2020傑出公關獎」，昨晚在台北市頒獎，新北市政府以「淡蘭古道」獲「品牌傳播獎」；「新北女力」獲「政府政策溝通獎」，秘書長林祐賢率觀旅局、新聞局出席受獎。

傑出公關獎每2年1次，選拔國內公、私部門公關、行銷活動案，新北市歷年有不少市政活動受肯定。新北市2014年曾以「幸福保衛站」、「萬里蟹品牌行銷推廣」獲政府公關獎的傑出獎及優異獎；2016年以「昂揚幸福計畫」獲得傑出獎；2018年「我的新北市」臉書粉絲團及「行動博物館計畫」獲品牌傳播獎及政府傳播獎。

林祐賢表示，「淡蘭古道」結合人文和自然風光，與市民休閒緊密相連，打造新北深度旅遊品牌；「新北女力」從市民視角出發，與民間協力打造女力資料庫，透過各種管道搭起溝通橋梁。未來市府也將繼續以民眾需求做為政策出發點，規畫市政。

淡蘭古道獲獎，觀旅局長張其強表示，歐洲有西班牙朝聖之路，亞洲的台灣也有淡蘭古道這條超過200年的文化路徑，各縣市爭設天空步道，新北市希望發掘百年古道，累積3年耕耘。這次獲獎是項肯定，會繼續創造品牌知名度、忠誠度及經營價值。

新聞局長蔣志薇表示，「新北女力」是去年推出的企畫案，跨域尋找30位在各專業領域裡傑出且具影響力的新北女性拍攝影片，展現新北女性多元豐沛能量， 獲得廣大共鳴。今年「新北女力」要再邀請20位20多歲的女性拍攝故事。

品牌 淡蘭古道

延伸閱讀

境外生返台 新北規畫中繼宿舍 侯友宜建議中央：所有入境者自費普篩

新北校園 後天起平日也開放

YouBike系統不相容 台北市：7/8與新北市討論

陳其邁辭官首日忙拜票 韓團隊曹桓榮領表

相關新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

台北市長柯文哲上午宣布北市府配合中央振興三倍券政策，推出「花3000補助3000」的加碼方案，只要將敬老卡和愛心卡綁定三...

端午來富基漁港 吃海鮮滿額送限量石門粽

下周端午節連假，新北市富基漁港25日端午節推出限定活動，當天消費生鮮漁獲滿3000元並拿至料理區，就贈送石門粽1袋共5顆...

獨漏黎順里…二殯回饋金 挨批不公平

台北市第二殯儀館每年回饋地方2700多萬元，但議員王鴻薇指出，距離5公里外的里都可以領到回饋金，但與二殯相距1公里、與發...

美食新天地／MeetUp Cafe美食 吃肉控的最愛

距台北捷運大安站步行約3分鐘的MeetUp Cafe，純白裝潢引人注目，店內平價的美食，是吃肉控的最愛，不論是牛排、海鮮...

「投石」標案多 議員酸柯「給新創公司機會」

「幫推」及「投石」兩公司自2016年民進黨執政以來，承攬政府標案金額達8千多萬元，其中包括北市府標案，遭爆幕後主導是中華...

京華城爭容積率678％ 都委會今研議 惹VIP爭議

爭議多年的京華城容積率，最後在市長柯文哲任內獲准，從392％提升至560％，預估市值增近百億，不料，京華城又持續爭取回復...

冷氣機滴水 雙北稽查 新北1開罰

天氣炎熱，冷氣機滴水擾民頻傳。北市環保局指出，去年針對冷氣機滴水總共稽查564件，其中，高峰期6月至8月就占了343件，...

三倍券仿百貨送滿額禮？柯文哲：可以

中央7月15日推出振興三倍券，為搶攻國旅大餅，各縣市祭出優惠折扣，北市觀傳局日前推出場館銅板價，議員憂心吸引力不夠，建議...

YouBike1.0、2.0不相容 柯文哲改口：沒不合理

YouBike升級2.0，不只新北市不跟進，台北市也有1.0與2.0不同調的問題。台北市長柯文哲曾批兩版本不相容，「想不...

美食新天地／板橋紅辣椒 三國烤魚、水煮牛必點

夏季高溫不斷，不少人因為悶熱導致食欲不振，但吃辣可以開胃。新北板橋「紅辣椒」是地方著名的川菜館，鮮豔的紅色辣椒讓人食指大...

新北校園 後天起平日也開放

新北市宣布後天起校園擴大解封，平日校園也將開放，但依然要落實防疫。不過許多場所雖然解封，卻是有條件開放，如室內場館舞廳、...

總統盃黑客松24組提案 蔡英文最重視長照資源分配

蔡英文總統昨天指出，長照是現在最重要的政策領域，第一階段長照2.0後，要進行第二階段擴充，最頭痛的是要投入資源在哪些最需...

熱門新聞

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

竹市府輔導設立首家口罩工廠 每月產量260萬片

全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。