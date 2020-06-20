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「花3000補助3000」柯文哲宣布北市府振興再加碼

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柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午宣布北市府配合中央振興三倍券政策，推出「花3000補助3000」的加碼方案和領取步驟。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午宣布北市府配合中央振興三倍券政策，推出「花3000補助3000」的加碼方案和領取步驟。記者楊正海／攝影

北市長柯文哲上午宣布北市府配合中央振興三倍券政策，推出「花3000補助3000」的加碼方案，只要將敬老卡和愛心卡綁定三倍券，除了中央回饋的2000元外，北市府還會再加碼1000元回存。

北市府也公布領取步驟，7月1日起開始登錄敬老或愛心悠遊卡；7月15日起，以敬老或愛心悠遊卡進行消費，開始累積消費金額；累積消費滿3000元後，會收到簡訊通知；收到簡訊通知後，再至四大超商靠卡，北市府加碼回饋1000元。

北市府統計，截至6月8日，北市愛心卡持卡數為9萬2168張；截至4月底敬老卡持卡數為45萬7350張，合計約54萬人。

 市府強調，加碼1000元沒有使用期限，北市可過卡登錄地點，包括北市市政大樓、各區公所、里辦公室、老服中心、身心障礙者資源中心、健康服務中心、各區運動中心，均有專人提供協助。

針對中央振興三倍券政策，柯文哲說，今天第一場是給北市長者和身心障礙者，下一波是高中職學生，「一卡一付（悠遊付）。另外，三倍券中央有四個選項，北市再做改進，他認為防疫、紓困、振興，台北市應該是防疫、紓困、轉型，趁這次機會讓數位基礎建設往前進。

柯文哲指出，台灣防疫做的非常好，這是公衛上的成就，但進行紓困時發現，數位基礎建設改革，包括現金交易，可透過敬老卡愛心卡加碼鼓勵，讓 長者成為這次改革無現金交易的一員，讓台灣數位基礎建設往前進。

柯文哲說，這次是社會改革的契機，敬老卡的回饋使用無限制，消費滿3000補3000，之後怎麼使用無限制，同時也鼓勵年輕朋友替爸媽、阿公阿媽幫由電腦登錄，若真的沒辦法，再去健康中心、里辦公室的據點去靠卡。

北市副祕書長陳志銘指出，以敬老卡或愛心卡綁定悠遊卡後，必須持有敬老或愛心卡用悠遊卡消費滿3,000元後，市府才會加碼回存1000元至敬老或愛心卡，如果領取了紙本消費券，即使持有敬老或愛心卡，也不能再領北市加碼的1000元。

北市 愛心 悠遊卡

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