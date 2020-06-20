端午來富基漁港 吃海鮮滿額送限量石門粽

下周端午節連假，新北市富基漁港25日端午節推出限定活動，當天消費生鮮漁獲滿3000元並拿至料理區，就贈送石門粽1袋共5顆，讓民眾大啖海鮮之餘，還能應景品嚐到在地美味。

富基漁港位在新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，具有絕佳地理位置，並提供各式新鮮海產。

端午連假可到石門今年欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等沿岸美景外，也可至白沙灣、中角沙珠灣玩水衝浪，餓了再到「富基魚市」品嚐美味海鮮。

港內新啟用的多功能突堤碼頭，採用跨樑碼頭設置棧橋平台，加大平面面積增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的親水遊憩空間，民眾吃海鮮同時，還可以看日落賞海景。

新北市漁業管理處表示，富基魚市為歡慶端午節，25日端午節當天，遊客只要在生鮮攤消費滿3000元至料理區料理，即贈送石門粽1袋，每袋5顆，限量600顆，送完為止，讓遊客在大啖海鮮之餘，還品嚐知名石門粽的美味。