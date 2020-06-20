聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午來富基漁港 吃海鮮滿額送限量石門粽
下周端午節連假，新北市富基漁港25日端午節推出限定活動，當天消費生鮮漁獲滿3000元並拿至料理區，就贈送石門粽1袋共5顆，讓民眾大啖海鮮之餘，還能應景品嚐到在地美味。
富基漁港位在新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，具有絕佳地理位置，並提供各式新鮮海產。
端午連假可到石門今年欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等沿岸美景外，也可至白沙灣、中角沙珠灣玩水衝浪，餓了再到「富基魚市」品嚐美味海鮮。
港內新啟用的多功能突堤碼頭，採用跨樑碼頭設置棧橋平台，加大平面面積增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的親水遊憩空間，民眾吃海鮮同時，還可以看日落賞海景。
新北市漁業管理處表示，富基魚市為歡慶端午節，25日端午節當天，遊客只要在生鮮攤消費滿3000元至料理區料理，即贈送石門粽1袋，每袋5顆，限量600顆，送完為止，讓遊客在大啖海鮮之餘，還品嚐知名石門粽的美味。
農業局長李玟表示，富基魚市是北海岸著名的海鮮產地，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有，且漁港多功能突堤碼頭提供觀賞夕陽的最佳地點。端午假期來港區吃海鮮、看日落、賞海景，好吃又好玩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言