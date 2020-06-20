端午節吃海鮮送知名肉粽 富基魚市買3千送1袋石門粽

端午節要到了，新北市石門區富基魚市在25日端午節當天，遊客只要在生鮮攤消費滿3000元至B棟料理，即贈送石門粽1袋，每袋5顆，限量600顆送完為止。遊客在大啖海鮮之餘，也可品嘗當地知名石門粽的美味，新北市政府推薦是北海岸適合全家出遊的旅遊熱點。

新北市農業局建議，今年端午的4天連續假期到北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等沿岸美景外，也可至白沙灣、中角沙珠灣玩水衝浪，並可以到北海岸最具盛名的富基魚市，富基魚市是北海岸著名的海鮮產地，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有。

漁港多功能突堤碼頭上月才由新北市長侯友宜揭幕啟用，是欣賞夕陽的好地方，角度相當不錯，在突堤碼頭上的休憩座椅休息，吃海鮮、看日落、賞海景，是不錯的選擇，提供來港遊客假日嘗美食賞海景好去處。突堤碼頭採用跨樑碼頭設置棧橋平台，加大平面面積增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的親水遊憩空間。