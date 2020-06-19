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京華城爭容積率678％ 都委會今研議 惹VIP爭議

聯合報 / 記者張世杰／台北報導
京華城去年底熄燈走入歷史，目前正進行拆除工程。記者張世杰／攝影
京華城去年底熄燈走入歷史，目前正進行拆除工程。記者張世杰／攝影

爭議多年的京華城容積率，最後在市長柯文哲任內獲准，從392％提升至560％，預估市值增近百億，不料，京華城又持續爭取回復到都市計畫說明書的678％，北市都委會今開會研議。但議員批評，京華城為爭取678％容積率，訴願被內政部駁回，且行政訴訟仍未定讞，市府卻急著開會，質疑是VIP級待遇。

對此，北市都發局長黃景茂表示，今天屬研議案，不是都市計畫的法令程序，就先了解委員的想法，是很有彈性的，「如果沒有道理，就沒有了」。京華城副總經理阮信囊表示，當初都市計畫清楚明載，樓地板面積不低於12萬284.39平方公尺，沒理由平白無故取消。

京華城早期為唐榮鐵工廠土地，是工業區變成商業區的國內首例，並成功變身購物中心。京華城向北市府力爭容積率，纏鬥7年，最後在柯文哲任內，將市府原主張的容積率392％，提升至560％，市值增近百億。

不過，社民黨議員苗博雅發現，京華城今年3月17日發函至市府，指依1991年的都市計畫版本，應保障「允建之樓地板面積不得低於原已申請執照的樓地板面積（即12萬284.39平方公尺）」，若以此樓地板面積換算，相當於容積率678％。

苗博雅指出，2017年北市都委會決議，讓京華城土地使用強度回歸到容積管制560％，而非已申請執照的樓地板面積，但京華城為此在2018年2月提訴願爭取，遭內政部駁回，同年9月又提行政訴訟，正由台北高等行政法院審理。

苗博雅表示，京華城又爭取容積率，今年5月都委會討論時，都發局曾建議，後續應依法院判決結果，但都委會仍決定今天開會研議此案。

她質疑，法院審理中，市府急開會決定，若結果與法院判決不同，會引發更多訴訟紛爭，應視法院判決結果再決定下一步，財團只是送陳情書，市府就以最快速度開會研議，簡直VIP待遇，不知在急什麼？

去年京華城大股東中石化旗下的鼎越開發擊敗興富發，標得京華城，現正進行拆除工程，計畫興建頂級商辦。阮信囊表示，要等地上物拆完後，才會進行產權移轉。

不動產業者估算，京華城取得560％容積率，可開發樓地板面積增至2.7萬坪，若容積率提高至678％，樓地板面積增為約3.3萬坪，以每坪180萬元估算，京華城改建後多得108億元獲利。

北市 都市計畫 苗博雅

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