影／高敏慧質詢自爆憂鬱症 哽咽高喊「我絕對沒有貪汙」

新北市議員高敏慧被控涉嫌用人頭詐領助理補助款高達1千多萬元，去年底新北地檢依詐取財物罪、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴，今年初她以600萬元交保。高敏慧今出席新北市議會質詢，一開始質詢樹林生命園區，話鋒一轉逕自提起訴訟案，哽咽高聲說「我絕對沒有貪汙，絕對沒有貪汙」，更自爆患憂鬱症。

高敏慧原在質詢樹林生命園區案，但話鋒一轉說，「價差是貴府的事情」，「我跟王淑慧去閉關都是被冤枉的」。高敏慧哽咽，「我從頭到尾、我皇后的貞操竟然死在這一屆」。

高敏慧爆自己患憂鬱症，她說，是在場議員某個人去告她的，她認為自己抬頭挺胸、愛惜羽毛，強調「我絕對沒有貪汙，絕對沒有貪汙」，還要同仁不要苦苦相逼，本是同根生，相煎何太急。高敏慧說，這是她最痛苦的，司法人員要抓對人。

去年9月新北地檢發動約談，高敏慧被移送複訊時，曾對媒體說「沒有事都釐清了」，自認冤枉。