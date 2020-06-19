疼借低收戶 紅樹林有線送物資到實物銀行

有感於新冠肺炎疫情來勢洶洶，低收弱勢家戶的生計可能也跟著疫情跌入谷底，為此紅樹林有線電視準備了200份的白米、罐頭，還有防疫必備的洗手乳，送給三芝區的實物銀行，媒合發放給低收家戶，要讓防疫、振興、紓困多管齊下。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，雖然提振經濟的「三倍券」即將發行，不過卻還要再等上一個月，而雪中送炭就要及時，希望採購白米、罐頭等民生必需物資來給予弱勢家戶最實際的幫助

經理陳文斌指出，還特別向在地農會三芝農會採購三芝梯田米，藉以表達肯定在地農友採用友善耕作種植稻米的精神，也期待以在地人吃在地米的方式減少從產地到餐桌的距離，碳足跡變少，做公益也要兼顧環保愛地球。

在百業蕭條大環境中，紅樹林有線電視秉持與在地共好精神公益回饋，並認為公益應是雪中送炭而不是錦上添花，因此雖然振興券還要再等等，而紅樹林的愛心不用等，希望對於低收弱勢最需要的民生物資給予紓困，一起度過經濟寒冬。

三芝區長林慶豐說，後疫情時代，市長邀請各大企業一起拼經濟，並且轉換成為愛的力量送給需要幫助的朋友，感謝紅樹林有線電視的善舉，也期待透過在地企業的拋磚引玉能夠喚起更多善心團體、企業的關注，一起充實實物銀行，協助更多社會底層、低收弱勢家戶度過生計難關。