疼借低收戶 紅樹林有線送物資到實物銀行

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
紅樹林有線電視準備了200份的白米、罐頭，還有防疫必備的洗手乳，送給三芝區的實物銀行。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視準備了200份的白米、罐頭，還有防疫必備的洗手乳，送給三芝區的實物銀行。 圖／紅樹林有線電視提供

有感於新冠肺炎疫情來勢洶洶，低收弱勢家戶的生計可能也跟著疫情跌入谷底，為此紅樹林有線電視準備了200份的白米、罐頭，還有防疫必備的洗手乳，送給三芝區的實物銀行，媒合發放給低收家戶，要讓防疫、振興、紓困多管齊下。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，雖然提振經濟的「三倍券」即將發行，不過卻還要再等上一個月，而雪中送炭就要及時，希望採購白米、罐頭等民生必需物資來給予弱勢家戶最實際的幫助

經理陳文斌指出，還特別向在地農會三芝農會採購三芝梯田米，藉以表達肯定在地農友採用友善耕作種植稻米的精神，也期待以在地人吃在地米的方式減少從產地到餐桌的距離，碳足跡變少，做公益也要兼顧環保愛地球。

在百業蕭條大環境中，紅樹林有線電視秉持與在地共好精神公益回饋，並認為公益應是雪中送炭而不是錦上添花，因此雖然振興券還要再等等，而紅樹林的愛心不用等，希望對於低收弱勢最需要的民生物資給予紓困，一起度過經濟寒冬。

三芝區長林慶豐說，後疫情時代，市長邀請各大企業一起拼經濟，並且轉換成為愛的力量送給需要幫助的朋友，感謝紅樹林有線電視的善舉，也期待透過在地企業的拋磚引玉能夠喚起更多善心團體、企業的關注，一起充實實物銀行，協助更多社會底層、低收弱勢家戶度過生計難關。

紅樹林 疫情

延伸閱讀

天氣高溫遊客大減 彰化田尾業者合推振興券優惠搶商機

創業家兄弟：向生活市集會員發放3,000元振興優惠券

鄉村振興法草案 提請人大審議

OTT TV襲台 蔡明忠：改變有線電視遊戲規則的時代到了

相關新聞

影／高敏慧質詢自爆憂鬱症 哽咽高喊「我絕對沒有貪汙」

新北市議員高敏慧被控涉嫌用人頭詐領助理補助款高達1千多萬元，去年底新北地檢依詐取財物罪、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴，今年初...

畢業生上清大 汐止崇義高中熱情歌舞歡送

新北市汐止區崇義高中不僅體育校隊聞名全國，今年高三學生也在繁星申請上獲得亮眼成績，包括清大、台科大等國立大學，讓學校倍增光榮，今(19)日是崇義高中的畢業典禮，學生們也進行歌舞的熱鬧表演，大家合唱流行歌、喊著校訓，宛如一個大家庭，為即將的離別送上熱血誠摯的祝福。

發願回饋貧困村民 貢寮保安宮主委發救濟金

端午節快到了，每年過三節時，貢寮區和美里保安宮主委吳金印總會發放救濟金與物資，至今已九年從不間斷，原因是主委小時候家境貧困沒鞋穿，被取綽號「赤腳仔」，便發願將來出社會若是有口飯吃，便要回饋故鄉解決村民困苦的處境，此行動也成為地方上人人稱道的仁善典範。

扶輪社大手筆捐設備 候友宜保證不辜負美意

國際扶輪社3490地區各社團結合5千多位社友的力量，今(19)日捐贈新北市1輛「X光巡迴篩檢車」、2輛含裝備器材的救護車，以及1批防疫物資，總計市值超過新臺幣2千萬元。新北市長侯友宜拍胸脯保證，絕不會辜負扶輪社的美意，發揮最大效用。

疼借低收戶 紅樹林有線送物資到實物銀行

有感於新冠肺炎疫情來勢洶洶，低收弱勢家戶的生計可能也跟著疫情跌入谷底，為此紅樹林有線電視準備了200份的白米、罐頭，還有防疫必備的洗手乳，送給三芝區的實物銀行，媒合發放給低收家戶，要讓防疫、振興、紓困多管齊下。

助馬偕故鄉抗疫 淡江中學師生捐萬片口罩

新北市淡水區淡江中學的宣教師Louise Gamble，得知在她的故鄉，也同樣是馬偕的故鄉，加拿大安大略省當中的老人院缺乏防疫資源，因此的淡江中學老師與學生共同響應，如今已經有1萬片的口罩要寄到加拿大，幫助當地一起抵抗肺炎疫情。

12歲以下兒童刑案除罪化 新北市府：協助去標籤

12歲兒童今起全面刑案除罪化，新北市議員葉元之今在議會質詢教育局，憂未滿12歲學童恐遭犯罪集團吸收犯罪。新北市教育局長張...

天熱使用冷氣滴水擾民 北市：最高可罰6000元

天氣炎熱，冷氣排水可能擾民。環保局指出，去年針對冷氣機滴水總共稽查564件，其中高峰期6月至8月就占了343件，環保局均...

地下管線圖資不全 盧秀燕坦承：台中落後了

台中是全國第二大都，但地下管線圖資至今仍闕如，今遭議員批「太落伍」；台中市長盧秀燕也覺得台中地下管線圖資落後，必須加以改...

議員家中連兩年「蛇出沒」 女兒嚇得急CALL爸爸救援

炎炎夏日是捕蜂捉蛇的旺季，台中市議員楊典忠位於清水的住家，去年有蛇從天花板掉下，他的女兒昨日又在家中掃到蛇，嚇得趕緊打給...

影／東海民調8成台中人支持減煤 盧秀燕：還要長期奮鬥

東海大學地方自治研究中心特地民調，調查結果有近8成台中市民認同，支持市府應持續推動減煤；另外，近7成市民反對台電重啟中火...

「投石」一成立就搶下標案 游淑慧：北市府給最多

國民黨昨質疑文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶為「幫推」、「投石」2公司的門神，兩家公司4年來拿到政府標案達8000多萬，...

熱門新聞

竹市府輔導設立首家口罩工廠 每月產量260萬片

又破紀錄！大甲媽回鑾比往年提早約3小時離開彰化

金門縣府旁傳車禍 驚天巨響嚇壞附近店家

注意！ 大甲媽回鑾 沙鹿、清水實施彈性交管

鄉野奇譚／台南陳家古墓 藏身寶地「蟳母遮龜」

全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。