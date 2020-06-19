扶輪社大手筆捐設備 候友宜保證不辜負美意

新北市汐止區崇義高中不僅體育校隊聞名全國，今年高三學生也在繁星申請上獲得亮眼成績，包括清大、台科大等國立大學，讓學校倍增光榮，今(19)日是崇義高中的畢業典禮，學生們也進行歌舞的熱鬧表演，大家合唱流行歌、喊著校訓，宛如一個大家庭，為即將的離別送上熱血誠摯的祝福。

2020-06-19 20:27