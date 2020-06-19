扶輪社大手筆捐設備 候友宜保證不辜負美意
國際扶輪社3490地區各社團結合5千多位社友的力量，今(19)日捐贈新北市1輛「X光巡迴篩檢車」、2輛含裝備器材的救護車，以及1批防疫物資，總計市值超過新臺幣2千萬元。新北市長侯友宜拍胸脯保證，絕不會辜負扶輪社的美意，發揮最大效用。
19日捐贈儀式，首先由國際扶輪社3490地區張秋海總監捐贈市值170萬元的醫用防護衣、隔離衣、手套、護目鏡等防疫物資；緊接著新北市永大扶輪社盧添富創社社長，代表捐贈一部高頂X光巡迴篩檢車；最後由五工扶輪社徐漢源社長及蘆洲扶輪社邱國興社長，各代表捐贈一部救護車。
新北市長侯友宜表示，國際扶輪社3490區多年來，捐贈AED心臟電擊器、復康巴士、子宮頸抹片車、口腔醫療巡迴車，以及627燒燙傷中心儀器，今日再行義舉，濟世精神令人感佩。
市長侯友宜拍胸脯保證，市府同仁絕不會辜負扶輪社的美意，一定會善用這批設備和物資，讓它發揮最的大效用。
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