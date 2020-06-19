發願回饋貧困村民 貢寮保安宮主委發救濟金

端午節快到了，每年過三節時，貢寮區和美里保安宮主委吳金印總會發放救濟金與物資，至今已九年從不間斷，原因是主委小時候家境貧困沒鞋穿，被取綽號「赤腳仔」，便發願將來出社會若是有口飯吃，便要回饋故鄉解決村民困苦的處境，此行動也成為地方上人人稱道的仁善典範。

立委賴品妤服務處主任王佳蘭表示，貢寮區和美里保安宮前，每到春節、端午、中秋總是相當熱鬧，除了有里內志工煮小卷米粉慰問，許多有需要的里民，都能帶著戶口名簿、身分證前來領取救助金與滿滿物資，這都要歸功於保安宮主委吳金印的愛心。

新北市議員林裔綺表示，不僅照顧在地中低收入戶與獨居老人，吳金印主委也相當懂得貧困學子求學的不容易，因此補助了和美國小的營養午餐以及附設幼稚園的學雜費，讓在地的孩子能無虞地成長學習，樂善好施的他相當低調，不過居民對他都是滿懷稱許與感激。

和美里長吳金發表示，這一份九年不變的仁善，正宛如保安宮開台聖王傳達的「人飢己飢、人溺己溺」的信仰，期望更多有能力的家鄉子弟引以為楷模，有能力時也別忘了為成長的地方幫幫忙。