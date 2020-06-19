助馬偕故鄉抗疫 淡江中學師生捐萬片口罩

新北市淡水區淡江中學的宣教師Louise Gamble，得知在她的故鄉，也同樣是馬偕的故鄉，加拿大安大略省當中的老人院缺乏防疫資源，因此的淡江中學老師與學生共同響應，如今已經有1萬片的口罩要寄到加拿大，幫助當地一起抵抗肺炎疫情。

新冠肺炎疫情雖然在台灣愈來愈趨緩，但在全世界還是相當嚴峻，而位於北美的加拿大也同樣受到疫情肆虐，而在新北市淡水區淡江中學的宣教師Louise Gamble想自發性的捐出口罩，而這樣的善舉，也讓同校的老師與學生共同響應。

淡江中學公關主任陳冠州表示，早期從加拿大來台的女宣教師，他們都稱為姑娘，而真理大學當中的姑娘樓，也是她們的宿舍，宣教師Louise從1965年受加拿大長老教會派來台灣，從事教育與宣教活動，當中來回加拿大與台灣之間，近十年更長期在淡江中學進行教會史料翻譯工作，也是台灣基督長老教會最後一位姑娘。

公關主任陳冠州表示，在一百年前馬偕來到淡水貢獻醫療，現在學校師生也同樣給予他們幫助，加拿大安大略省是當地第二嚴重的疫情災區，確診人數達到3萬多人，死亡2464人，因此學校在過去這段期間，也發起樂捐活動，起初是希望一人一片口罩，初估會有一千五百到兩千片，不過現在師生相當熱心，有達到一萬片的口罩以及兩個護目鏡，未來也會透過寄送的方式，交給加拿大安大略省代表，期盼透過學生與老師的愛心，達到國民外交，更能夠幫助到當地一起抵抗肺炎疫情。