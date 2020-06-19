畢業生上清大 汐止崇義高中熱情歌舞歡送

新北市汐止區崇義高中不僅體育校隊聞名全國，今年高三學生也在繁星申請上獲得亮眼成績，包括清大、台科大等國立大學，讓學校倍增光榮，今(19)日是崇義高中的畢業典禮，學生們也進行歌舞的熱鬧表演，大家合唱流行歌、喊著校訓，宛如一個大家庭，為即將的離別送上熱血誠摯的祝福。

汐止區崇義高中在體育項目表現傑出，尤其棒球隊更是屢進全國賽，學生們多半來自原住民家庭，但在學校均衡推動體育與課業精進下，今年繁星放榜成績亮眼，畢業生拿到了清華大學、台科大等國立大學門票，今(19)日的畢業典禮中大家都由衷祝福。

崇義高中校長呂永財表示，崇義的學生們在校時不僅專精在體育比賽，也勤奮學習為將來生涯發展鋪路，有人發展電機、電子工程，也有學生因為喜愛學校帶來的體育氛圍，未來立志在體育界發展，畢業典禮中大家喊著「崇禮尚義」的校訓，也是期盼畢業生，莫忘做人品行，才能受人尊重，在社會上獲得更多機會。

新北市議員張錦豪表示，今年聽說崇義高中繁星成績亮眼的好消息，很高興能代表頒發市長獎，為優秀的畢業生同學送上祝福，學生們唱歌歡送宛如大家庭，熱血的背後是離別的不捨，看著三年來的紀念影片，棒球訓練的酸甜苦辣相信能成為一輩子難忘的回憶。