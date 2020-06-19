4000班掃墓公車、2萬座墳為鄰 這個里領不到殯葬回饋金

台北市第二殯儀館每年回饋地方2700多萬，距離5公里外的里都可以領到回饋金，但與二殯相距1公里、與發放標準僅差不到100公尺的信義區黎順里，卻領不到半毛錢，台北市議員王鴻薇批評市府不公平，把里民當二等公民。殯葬處表示，7月將召開權重分配會議，請專家學者討論，若同意將黎順里納入回饋範圍，再修改自治條例。

台北市立殯儀館回饋地方自治條例2004年規定二殯所在的大安區，所有里皆可依權重評定分配回饋金，2008年另經專家評估後調整，除所在區的里，另以二殯為中心點畫同心圓，在1公里範圍內的里也享有回饋金，因此納入相鄰的文山區興泰里、興旺里、興昌里及信義區黎忠里、黎平里與黎安里，但信義區黎順里與回饋範圍差了約70公尺，沒有回饋金。

但王鴻薇說，黎順里鄰近二殯，每年清明掃墓時節，黎順里轄區內的崇德街自清晨5點半開始每隔3至5分鐘就有掃墓公車發車經過，在清明時節8天內共計增加4000多班公車，也長期承受到二殯的空氣汙染，但大安、信義、文山三個區、59個里都有回饋金，連最遠在中正紀念堂附近的里，都領得到，卻獨漏黎順里，法令不合理。

黎順里長卓秀娟指出，每年清明時節8天，里內共計4000多班公車，里內還有2萬多座墳墓，卻領不到半毛錢，然而距離二殯3至5公里外的里，卻都能分配回饋金，她要求盡速修法，否則抗議到底。

王鴻薇也說，原本里民打算今年清明掃墓要進行封路，抗議不公平不公義的回饋金辦法，因此若不修法，只會激化地方民眾與殯葬處的對立與衝突。