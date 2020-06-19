議員批二殯回饋金制度有問題 北市7月開會研議

台北市議員王鴻薇指出，第二殯儀館回饋金制度有問題，距離二殯約1公里的黎順里卻不可領取回饋金，要求市府檢討。北市府殯葬處今天表示，7月中旬開會時將納入里民意見。

中國國民黨台北市議員王鴻薇下午開記者會時說，台北市政府為回饋殯儀館址所在地區，設置回饋金制度給附近里民，經調閱資料發現，二殯回饋金從2011年開始逐年上升，去年高達新台幣2600餘萬元，距離二殯約5公里外的里都能分配到回饋金。

她指出，距離二殯僅約1公里的台北市黎順里，其里民每年清明節都要承受掃墓公車及燒金紙等空氣、交通污染，卻長期被排除在回饋金制度外，要求市府應檢討回饋金制度。

出席記者會的台北市殯葬管理處副處長王文秀表示，當時訂定回饋金制度時，是以殯儀館周圍1公里為主，黎順里距離二殯約1.074公里，因此未納入。

王文秀說，今年7月中旬會召開權重評定會議，並邀請專家、學者參加，將討論回饋金重新分配等議題，會納入黎順里民的意見，後續將依會議討論內容，再進行研議、修正。