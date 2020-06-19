12歲以下兒童刑案除罪化 新北市府：協助去標籤

12歲兒童今起全面刑案除罪化，新北市議員葉元之今在議會質詢教育局，憂未滿12歲學童恐遭犯罪集團吸收犯罪。新北市教育局長張明文表示，將結合市府相關力量，包括社政、警政、輔諮中心及社工師等都一起有系統幫助學校。教育局特殊教育科長劉美蘭表示，要協助去標籤化。

「少年事件處理法」修正案部分條文今天起施行，未滿12歲兒童刑案全面除罪化，犯罪不再送法院，警察機關直接通知學校及家長處理，不進入司法程序。

葉元之質詢，全國共有183案、220名兒童事件繫屬少年法庭，新北市共有幾案？他也指出，許多國小五、六年級生已經很早熟了，有獨立的行動能力，之前犯罪類型前3名為竊盜、妨害性自主、傷害罪，擔心因為全面除罪化，被犯罪集團利誘吸收，擔任詐騙車手、運毒等工作，甚至頂罪。

此外，葉元之也指出，校內輔導系統已經夠忙，未來再加入這些案件，恐怕夠忙不過來，應有足夠的編制。

教育局特殊教育科長劉美蘭表示，市府正全力與法院聯絡，盡早取得學生資訊，以便行政機關盡早介入輔導處理。她表示，該法在去年修正後，中央也在調整細項，新北市原有輔導ＳＯＰ，也將會隨之調整。劉美蘭說，除了會增加輔導相關人力，也要市府其他單位配合。

劉美蘭表示，如何用教育輔導取代司法，需要去標籤化。教育局也將透過校安通報系統分類各校通報案件，將針對不同樣態的孩子，給予個別不同的輔導策略。