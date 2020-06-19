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天熱使用冷氣滴水擾民 北市：最高可罰6000元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市府環保局針對冷氣機滴水進行稽查。圖／環保局提供
北市府環保局針對冷氣機滴水進行稽查。圖／環保局提供

天氣炎熱，冷氣排水可能擾民。環保局指出，去年針對冷氣機滴水總共稽查564件，其中高峰期6月至8月就占了343件，環保局均予以勸導改善，逾7日改善期滿再進行複查，目前還沒有開罰案件，希望民眾可以自主檢查。

環保局指出，冷氣機滴水稽查難度極高，尤其夜間能見度低，高樓層滴水幾乎難以判斷，也不便在半夜查看打擾，因此希望民眾可以自主檢查，減少冷氣滴水問題。

針對冷氣機滴水情形，環保局先予勸導改善，逾7日改善期滿再進行複查，如仍發現滴水情形，則依「廢棄物清理法」第50條規定處罰1200至6000元。

環保局表示，冷氣機滴水的問題絕大多數都是排水管沒接好造成的，排水管長期在戶外風吹雨打，可能老舊破洞或是被風雨吹落，造成冷氣滴水。

環保局科長黃寬助說，冷氣機滴水通常是民眾檢舉，108年以勸導為主，大部分都會改善，目前還沒有開罰案件，稽查時會告知民眾，通常馬上就會改善，滴水屬於中央公告的環境汙染行為，處罰是依廢棄物清理法第50條規定。

黃寬助指出，使用冷氣機前，應先檢查冷凝水之排水管線有無脫落與破損，並加以修護;另外冷氣機安裝時，盡量選擇構造堅固或有附安裝架的產品，以確保安裝品質，室外機出風口避免直吹左鄰右舍，機體後至少留30公分散熱空間，且使用專用插座及迴路確保安全。

另外，公寓大廈得設共同排水管供各住戶接管排水，冷氣機應加裝排水管並確實接入屋內既有的排水孔或水溝內，如無排水孔或水溝設施，可將排水管接至陽台或接回室內，再以容器盛裝，但記得隨時清除，以防止病媒蚊孳生。

廢棄物

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