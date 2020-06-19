二信才女鬼點子多獲金手獎 四技二專技優甄選上台科大
109年四技二專技優甄選日前放榜，基隆二信高中有20人獲得正取，廣設科楊祺以全國學生技藝競賽商業廣告職種第五名資格，加上極有特色風格的作品集，順利錄取設計群首選的國立台灣科技大學設計系商業設計組，在全國僅開2個名額中搶下一席。 楊祺是學校才女，鬼點子多，創意十足，曾獲全國比賽「金手獎」。
楊祺從小喜歡畫畫，國中時期就堅持走自己喜歡的路，很早就定向選擇就讀廣告設計科，3年想，勇於挑戰各項大大小小的比賽，得過22個獎項，還沒畢業就已取得勞動部1張乙級、2張丙級證照，累積紮實的基礎，最後在3年級參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽勇奪商業廣告職種「金手獎」第五名。
導師吳俊龍形容楊祺是才女，鬼點子多創意十足，但常因為反應快，課堂上的演練總是早同學幾步完成，然後就看似放空，其實腦中已在「超前部署」感興趣的人事物構圖畫面，一得空就將之形成作品，因此產出源源不絕，作品集呈現濃烈的故事性，被戲稱是「少女艾麗思的夢境」。
這次能在全國激烈的競爭中脫穎而出，錄取第一志願台科大設計系，學校認為是她的作品集大膽的對比配色極具設計感，加上技法成熟又不失浪漫的豐富內容獲評審青睞。
二信高中校長林立表示，四技二專技優甄審不採計技專統一入學測驗成績，但須符合簡章規定技藝能優良的條件方可報考，也重在校學科及術科表現，所以需要「文武兼備」才能脫穎而出。楊祺在技能上有出色的表現，在學業上也很突出，技專統測考出624高分，是難得全方位的學生。
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