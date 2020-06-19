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地下管線圖資不全 盧秀燕坦承：台中落後了
台中是全國第二大都，但地下管線圖資至今仍闕如，今遭議員批「太落伍」；台中市長盧秀燕也覺得台中地下管線圖資落後，必須加以改革，會責成相關局處整合。
市議員曾朝榮指出，地下管線包括電力、電信、下水道、自來水、水利、瓦斯、輸油等，複雜又潛藏危險，有必要建立圖資避免錯挖。
目前六都中，北市做得相當完整，連一起合併的新北、台南都已建置完成，只有台中市未開放公開查詢，議員們覺得不可思議，「連彰化，嘉義都有地下管線圖資，台中不僅不能超前部署，還落伍到太離譜！」
曾朝榮表示，2014年高雄氣爆事件，民眾很關心住家周遭馬路埋設哪些管線；現已是數位化時代，各縣市政府正視公共設施管線圖資建置的重要性，台中市府若不能上緊發條，恐失去競爭力。
市長盧秀燕表示，市府團隊逐步建置轄內管線圖資資訊，開放民眾查詢運用，由於地下管線涉及中央、民間各單位，後續將持續與各單位協調接軌，讓資訊開放透明，落實民眾公共參與。
建設局說明，台中市目前已於「台中市政府資料開放平臺(OPEN DATA)」提供公共設施管線路面設施物圖資，開放民眾查詢使用，詳細管線圖資也建置於「台中市道路挖掘資訊網」予各管線單位於道路挖掘管理及申請使用，針對地下管線，將協調各單位進一步研議開放，供民眾查詢。
為強化圖資應用性及更新正確性，市府每月召開會議，積極協調相關單位推動圖資補正，統一挖補工程也依規上傳更新圖資，截至今年5月，圖資補正率已達93.27%，預計今年11月提前完成全數補正。
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