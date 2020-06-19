議員家中連兩年「蛇出沒」 女兒嚇得急CALL爸爸救援
炎炎夏日是捕蜂捉蛇的旺季，台中市議員楊典忠位於清水的住家，去年有蛇從天花板掉下，他的女兒昨日又在家中掃到蛇，嚇得趕緊打給爸爸，楊典忠立即打1999請市府協助，由於每年6到9月是捕蜂捉蛇案件的高峰時期，楊典忠希望市府加強宣導捕蜂捉蛇的業務，以利民眾緊急使用。
根據中市府2017年至2019年的統計資料，6至9月4個月的捕蜂捉蛇通報案件數佔全年度的6成，甚至2019年6到9月案件總數7635件，比例還高達68%，其中以臭青母、眼鏡蛇、黑眉錦蛇最多。
楊典忠表示，昨日上午在跑行程的時候，接到女兒來電說家裡有蛇，於是他趕緊打1999，並回家查看，沒多久農業局委外廠商也到場，找了很久終於抓到一尾16公分的南蛇。這是繼去年6月老婆通報天花板有蛇掉下來後，家中又有蛇跑進來，捕蛇人員也向女兒說以後需要捕蜂捉蛇打1999即可，市府就會派人來協助。
楊典忠住家位於清水區，後方就是農田，經常有蛇入侵，家裡連續兩年抓到蛇，也不知從哪裡進來，讓楊典忠家人提心吊膽。
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