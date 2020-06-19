YouBike系統不相容 台北市：7/8與新北市討論

台北市規劃將全市YouBike1.0汰換為2.0，新北市不跟進，系統不相容恐影響民眾在雙北借還車。台北市交通局今天表示，7月8日會跟新北市討論系統介面不相容等議題。

台北市長柯文哲上午率局處首長到台北市議會專案報告，多名市議員質詢時，焦點都放在台北市將汰換全市YouBike1.0改為2.0，恐影響雙北上班族、通勤族的狀況。

無黨籍議員陳建銘質詢時說，YouBike2.0是否可如期完工，此外，目前1.0與2.0系統不相容，是否跟新北市政府溝通；國民黨議員李明賢詢問，7月8日會跟新北市討論的相關內容。

交通局長陳學台答詢時說，7月8日會跟新北市政府討論系統不相容等議題，也會把2.0系統試辦經驗提供給新北市，後續也會跟新北市密切協調。

民進黨市議員簡舒培、許淑華、無黨籍議員楊靜宇質詢時提及，業者當時其實就不想讓1.0和2.0系統相容，且台北市更換2.0系統還需多花新台幣2億餘元預算，北市府是被業者綁架，市府是否有詢問過其他業者能否評估接手。

柯文哲答詢時說，這是買服務概念，若有業者可用2億餘元設1000多個站體，「他也認了」，會考量評估議員意見，且更換2.0系統的預算也會送到議會審議。

議員質詢時提及YouBike系統不相容是否會影響雙北上班族、通勤族。陳學台答詢時表示，經統計，使用率較高的集中在公館跟新北市中永和、文山區跟新店區、內湖南港和汐止，其他地區較為零星，會持續跟新北市協調溝通。