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影／東海民調8成台中人支持減煤 盧秀燕：還要長期奮鬥
東海大學地方自治研究中心特地民調，調查結果有近8成台中市民認同，支持市府應持續推動減煤；另外，近7成市民反對台電重啟中火2部老舊機組，顯示台電身為指標性國營企業，應尊重民意。
台中市議員陳廷秀今天下午總質詢表示，全世界最離譜能源政策就是「錯失以核養綠」階段，可定調2025年非核家園，但台灣離岸風電技術還不成熟，需要依賴國外，南韓要把15座燃煤電廠關掉，台灣現在要重起中火2部舊機組，身為已開發國家，還違反世界潮流。
陳廷秀詢問市長盧秀燕，針對東海的空汙民調有什麼看法？盧說，她要再強調一次，面對空汙沒有人是例外，雖然過去1年半，新的市政團隊整治略有成效，但未來空汙整治會更團結努力，長期奮鬥，也要請議員多支持。
陳廷秀表示，他認為核能和再生能源可並存，先讓再生能源技術達到一定水準再來推動非核家園。他也詢問經發局長張峯源，新竹外海有2部離岸風電知道花了多少錢嗎？張表達不知。
陳廷秀說，新竹的離岸風電斥資40億元，表示我們技術完全不成熟，要依賴國外，錯誤政策就要花幾千億成本，核四一停，潛藏負債2800億元，以核養綠的目的，就是讓非核家園過渡期有配套，現在2025年就可以停了？但沒有過渡期，台灣要重起中火2部舊機組、2017年燃煤發電占比47％，反世界潮流。
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