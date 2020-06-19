侯友宜：一定會做好雙北YouBike轉換銜接

新北市長侯友宜今天表示，新北市的YouBike是否要升級為2.0系統，還在審慎評估。為保障市民交通權益，一定會與台北市府交通局做好雙北間的系統轉換與銜接。

侯友宜今天上午主持新北市府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第69次應變會議，會後接受媒體聯訪。

記者詢問侯友宜，台北市長柯文哲針對YouBike升級2.0議題對外說，跨區往來雙北民眾大約每天2000多人次，如果新北市不升級會很麻煩。

媒體問侯友宜，雙北協商有沒有結論？新北市的YouBike系統是要1.0還是2.0。

侯友宜表示，目前新北市的YouBike要不要升級到系統2.0，還在做謹慎評估，也要瞭解到底有沒有適當的替代方案。

侯友宜說，新北一直在試辦各種可能的公共運輸工具，也不希望花費大量的公帑，所以，必須要做好各方面的評估後，才會再進一步向市民報告。

他說，新北市與台北市一定要共同合作，所以新北市府交通局與台北市府交通局，針對YouBike1.0與2.0之間，也會做好轉換點的銜接方式，不會影響民眾的交通權益。

侯友宜說，保障雙北市民的權益，絕對是新北市最大目標，雙北的交通局長最近會好好討論，面對公共自行車YouBike1.0要不要升級2.0，或是有沒有更好的方式把它做好。