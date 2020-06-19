國際扶輪社捐2千萬元醫療設備物資 新北：發揮最大效能

國際扶輪社3490地區與新北市永大扶輪社、五工扶輪社及蘆洲扶輪社今捐贈防疫物資，包含隔離衣、手套、X光巡迴篩檢車、2部救護車，總市值約2千萬元，新北市長侯友宜今出席捐贈儀式並回贈感謝牌，表示會將防疫設備及物資發揮最大效能。

今日捐贈儀式，國際扶輪社3490地區總監張秋海捐贈市值170萬元的醫用防護衣、隔離衣、手套、護目鏡等防疫物資；新北市永大扶輪社創社社長盧添富代表捐贈一部高頂X光巡迴篩檢車，市值約1千萬元；五工扶輪社社長徐漢源及蘆洲扶輪社社長邱國興則各代表捐贈一部救護車，兩部救護車市值約900萬元。

侯友宜表示，國際扶輪社3490區多年來陸續捐贈AED心臟電擊器、復康巴士、子宮頸抹片車、口腔醫療巡迴車，以及627燒燙傷中心儀器，他保證市府同仁絕不辜負扶輪社美意，務必善用這批防疫設備及物資，讓它發揮最大效用。

新北市目前執行OHCA救護成功康復出院率為10.38％，在亞洲地區排名第一，全世界僅次於美國西雅圖，侯市長指出，市府團隊會再接再厲，搶救更多生命，才對得起各界善行。

另外，市府從2008年起使用的X光巡迴篩檢車已老舊，國際扶輪社3490地區及新北市永大扶輪社聯合各社，此次捐贈一部頂級高配備的X光巡迴篩檢車，車上配備數位X光機，一天至少能服務2場次，每人2分鐘就能完成篩檢，每年至少4萬人受益，免費接受結核病X光篩檢服務。