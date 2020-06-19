畢業季到 新北350名新住民也畢業了
6月是畢業季，新北市補校及高中職進修部學生也將從學校畢業。新北市共有73所國中小補校及27所高中職進修部，近年成為提供新住民學習、適應台灣生活及建立社交關係的重要管道，今年共有約350名新住民學生從補校及進修部畢業。
來自越南胡志明市的阮金娟，10年來每周5天在新店建國菜市場掌理越南料理小吃店，周末更帶著一雙兒女到莊敬高職進修部餐飲科上課，可說365天幾乎過著上班、上學循環未曾間斷的生活。
阮金娟回憶，台灣的食材性質與越南差異很大，剛開始無法做出道地的越南料理讓她一度感到挫折，多虧餐飲科老師耐心教導，讓她得以不斷調整做出滿意的料理，讓小吃店生意蒸蒸日上。阮金娟已取得中式餐飲、調飲及麵包烘焙3項證照，畢業後她將報考東南科大。
來自緬甸仰光的王慈敏從鶯歌國中補校畢業，20年前初到台灣時，因語言及文化不通，讓她心生挫折一度足不出戶。直到兒子就讀幼兒園，她才鼓起勇氣走入校園學習，也對維繫同儕感情很有幫助，她對繪畫有興趣，未來打算就近到鶯歌工商廣設科進修。
新北市教育局表示，新北市5所新住民學習中心每年也開設近80門課程供新住民學習，包括社區教育、語文課程、人文鄉土、家庭教育、法令常識及多元培力等課程，更有技職考照訓練課程，相關的課程資訊可上網搜尋「新北市新住民好學平台」網站（https://www.international-education.ntpc.edu.tw/ischool/publish_page/316/）。
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