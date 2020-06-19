聽新聞
test
0:00 / 0:00
「投石」一成立就搶下標案 游淑慧：北市府給最多
國民黨昨質疑文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶為「幫推」、「投石」2公司的門神，兩家公司4年來拿到政府標案達8000多萬，其中也有台北市政府的標案。台北市議員游淑慧上午在議會質詢柯文哲，她指出，從2017年開始，給「投石」最多案子的就是台北市觀傳局，約1100萬，每年拿到觀傳局3、400萬以上的案子。
游淑慧還指出，幫推、投石都是在2016年一成立就拿下北市府的標案，到底哪來的新成立公司，可以每年拿到價格這麼高的案子？她還酸柯，真肯給新創公司機會。
游淑慧表示，還有一筆100萬預算，拍攝「你所未見的台北山林x台北」影片，已經有這則，為何柯文哲還動用二備金，花1500多萬預算請國家地理頻道拍台北大縱走？到底台北山林要拍多少部才夠？為何山林只要花100萬。
柯文哲說，這層級不一樣，一個請國家地理頻道拍，工務局長林志峰也幫忙解釋，還有含託播等費用。游淑慧也諷柯，難道台北人、台灣人比較低階看便宜的，外國人就看貴的？觀傳局長劉奕霆表示，兩家公司在觀傳局的標案都是公開評選，並無其他問題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言