「投石」一成立就搶下標案 游淑慧：北市府給最多

國民黨昨質疑文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶為「幫推」、「投石」2公司的門神，兩家公司4年來拿到政府標案達8000多萬，其中也有台北市政府的標案。台北市議員游淑慧上午在議會質詢柯文哲，她指出，從2017年開始，給「投石」最多案子的就是台北市觀傳局，約1100萬，每年拿到觀傳局3、400萬以上的案子。

游淑慧還指出，幫推、投石都是在2016年一成立就拿下北市府的標案，到底哪來的新成立公司，可以每年拿到價格這麼高的案子？她還酸柯，真肯給新創公司機會。

游淑慧表示，還有一筆100萬預算，拍攝「你所未見的台北山林x台北」影片，已經有這則，為何柯文哲還動用二備金，花1500多萬預算請國家地理頻道拍台北大縱走？到底台北山林要拍多少部才夠？為何山林只要花100萬。

柯文哲說，這層級不一樣，一個請國家地理頻道拍，工務局長林志峰也幫忙解釋，還有含託播等費用。游淑慧也諷柯，難道台北人、台灣人比較低階看便宜的，外國人就看貴的？觀傳局長劉奕霆表示，兩家公司在觀傳局的標案都是公開評選，並無其他問題。