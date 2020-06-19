YouBike 2.0設站策略 柯文哲：士林北投起一區一區換

台北市長柯文哲上午赴議會針對YouBike2.0等議題進行專案報告，柯文哲指出，1.0換2.0，借還車有區域性，城區 最難換，策略是這樣會先從士林、北投開始，再到內湖、南港，以及文山，從使用量少的地區開始適應，一區一區換，從外圍累積經驗，再到核心區。

針對新北市不跟進YouBike 2.0，柯文哲指出，YouBike在台北市借新北市還每日約2600次，約佔總租借次數3%，另新北市借台北市還每日約2400次，約佔總還車次數3%，跨縣市主要借還站點約有120站，因此YouBike1.0預計於110年底仍保留約1000輛自行車，並於跨縣市主要借還租賃站點保留2000席車位。

至於怎麼解決這3%？交通局長陳學台說，評估這3%是以通勤族占較多，議員李明賢指出，2500人影響很大，難道要在橋上換車？陳學台說，大多是集中在公館、中永和、文山新店和港湖和汐止，其他都是很零星數量，對於 跨縣市騎乘，會再協調。 柯文哲指出，會配合新北市公共自行車政策進行後續檢討調整，預計7月會和新北市政府討論。

許淑華指出，新北市毅然決然不願意配合，且捷安特無意讓1.0、2.0相容，新北市認為成本太高決定不配合，但台北市已經花了16億，2.0版還要花幾億，原本的車變廢鐵，合理嗎？柯文哲說，這是買服務的概念，且是到114年，北市花約2.6億。

簡舒培指出，1.0、2.0不相容，只聽微笑單車廠商的說法，覺得合理？ 但北市是否有找其他業者，能讓兩者相容？ 柯文哲說，反正預算送來議會審，簡舒培說，但10月已經要上路，車輛數一樣，原本1.3萬台1.0版的車消失，再花2.6億合理嗎？

簡舒培要求，9月送來議會審的預算書，要有其他廠商的評估，不能被捷安特掐住脖子。柯文哲說，這是買服務概念，如果有人可以花2.6億，在台北市設1200站，他也認了。