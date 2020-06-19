台北地下街再爆消安問題 議員批市場處毀諾

錢櫃大火燒出公安漏洞，台北地下街也是全國消安重大不合格場所，議員李建昌批評，消防局基層告訴他，6月初稽查再對台北地下街開出第三次罰單，而且還發現新問題，不僅自動警報設備、手動警報設備，排煙設備舊缺失沒改完，線路根本都還沒接到新系統測試，痛批建管處、新工處、市場處到底有沒有搞清楚消防設備問題？如何兌現6月份消防設備合格的承諾？

台北市議會今舉行市長專案報告，李建昌質疑，市場處不斷對外宣稱在測試，但直到本月初，消防複檢發現新缺失，市場處才拿去年7月「台北地下街防災改善工程設計變更疑義研商會議會議紀錄」，說建管處提醒要做室內裝修申請，消防局預計7月21會再到場複查，若複檢沒過，將被迫停業1個月，影響市民需求，還可能害商家停業。

李建昌批評，舊缺失沒改完，新缺失又增加，且新工處不敢保證是否在6月底完工，線路根本沒接上，受信總機要怎麼測試？市長知不知情？

對此，台北市副市長黃珊珊緩頰，「我們下周要跟柯文哲整合報告」，李痛批，會出人命的事情要隨時掌握，錢櫃大火大家關注，舊問題沒解決，新問題又來，要釐清上下游責任，已經6月19日，市場處到底在幹什麼？

市場處長陳庭輝表示，消防改善已經施工完成，目前在測試階段。李聽聞後怒斥「根本是謊言！」要求市場處去問新工處、消防局，議長陳錦祥也表示，請市府官員去議員研究室說明。