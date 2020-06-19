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全國大南瓜比賽明在淡水登場　看創意作品還可吃好料

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
去年創意組參賽作品之一，以螞蟻搬運南瓜呈現南瓜豐收感覺。圖／新北市農業局提供
去年創意組參賽作品之一，以螞蟻搬運南瓜呈現南瓜豐收感覺。圖／新北市農業局提供

「全國大南瓜比賽」將在6月20日、21日登場，比賽場地選在淡水捷運站後方的金色水岸廣場，除了可看到品種、外觀不同的大南瓜外，現場也有小農攤位、5高尺高的南瓜氣球、各種南瓜料理，還可參加摸彩活動，免費把南瓜加工商品帶回家。

淡水農會理事長王金全表示，淡水地區因為當地大屯山系土壤富含礦物質，水源乾淨無污染，所產的南瓜品質優良，今年食用南瓜組冠軍甜度高達18.8度，除了推出栗子南瓜禮盒，也開發相關南瓜加工品，包含新商品「南瓜燕麥濃湯」，深受消費者青睞，南瓜相關加工商品皆可於淡水區農會官網及農會超市粉絲團訂購，在家動動手指，即可享受淡水南瓜美味。

農業局表示，民眾只要搭乘捷運淡水信義線到「淡水站」下車，就可抵達金色水岸廣場，現場將展示全國各地農友親自栽培，品種及外觀各異的大南瓜與南瓜創作品外，現場還設置高達5米的南瓜汽球，造型可愛討喜，提供來訪民眾拍照打卡，並有來自各地區小農及農會組成多達30個攤位，販售南瓜、蔬菜、茶葉及蜂蜜等各式農產品。

為了讓民眾品嘗最當季的南瓜料理，淡水區農會也在現場準備南瓜起司餅乾、南瓜冰沙及南瓜濃湯試吃，並加碼舉辦單筆消費滿300元送摸彩券活動，獎品將有價值高達千元以上的南瓜加工商品。

農業局長李玟表示，為鼓勵淡水發展當地南瓜產業，市府積極輔導淡水區農會辦理全國大南瓜比賽，提供全國南瓜農友相互交流，精進栽培技術，每年夏天都吸引南瓜農友前來淡水河畔挑戰紀錄，而今年的大南瓜上看超過900台斤（約540公斤），有望締造亞洲新紀錄。

淡水農會本年度推出南瓜加工新品「南瓜燕麥濃湯」。圖／新北市農業局提供
淡水農會本年度推出南瓜加工新品「南瓜燕麥濃湯」。圖／新北市農業局提供
去年創意組參賽作品之一，參賽者將南瓜設計成寄居蟹貝殼，展現創意。圖／新北市農業局提供
去年創意組參賽作品之一，參賽者將南瓜設計成寄居蟹貝殼，展現創意。圖／新北市農業局提供

淡水河 金色水岸 捷運

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