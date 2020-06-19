YouBike1.0換2.0 雙北交界將保留換車介面

台北市規劃將YouBike汰換為2.0，但新北不跟進，民眾在雙北借還車恐有難度。台北市長柯文哲今天表示，規劃在雙北交界保留約120站換車介面。

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市確定不跟進，將自行開發新系統，因1.0與2.0系統不相容，未來民眾在雙北借還車恐有難度。

台北市長柯文哲今天至議會專案報告時表示，1.0都用了這麼多年，調度等都沒有問題，而換成2.0因不受供電限制、站點可變多，盼民國110年底完成全市1200站設置。

至於1.0與2.0系統不相容，柯文哲坦言有把困難點檢視一遍，「沒有發現不合理的地方」。

柯文哲表示，將規劃在雙北交界處保留約120站1.0站位，約2000個車位、1000輛車，讓民眾還是能跨縣市使用。

柯文哲指出，原則上2.0系統會從使用量相對較少的士林北投區開始換，再到南港內湖、文山等地區，並改善過程中碰到的問題，等經驗更豐富再來動較複雜的城內核心區。

根據北市府統計，YouBike台北借新北還每日約2600次，占總租借次數3%；新北借台北還每日約2400次占總租借次數3%。