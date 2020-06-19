三倍券加碼挨批強度不夠 北市擬加碼推滿額禮

行政院推振興三倍券，地方搶商機，留住消費動能。台北市觀傳局日前推出場館銅板價優惠，議員陳重文認為吸引力不夠，希望搭上PS4手把悠遊卡熱潮，比照百貨公司滿額禮，消費滿額送門票、限量悠遊卡。對此，台北市長柯文哲表示「可以」，將請副祕書長陳志銘統籌。

台北市議會今舉行市長專案報告，多位議員關心北市振興方案。議員汪志冰問柯，邊境何時能解封？柯文哲表示，每天監看全球案例，至少年底前不可能解決，只要邊境放寬，感染就會進來。

汪志冰表示，台北市旅宿業專做國際觀光客，現在卻不到1成住房率，6月7日解封後，中南部包含離島飯店一房難求，台北市飯店卻是「一人難求」。汪批評，北市現有方案都針對場館優惠，根本幫不上任何忙，要想對策拯救觀光旅館，讓人入住，對業者才最實際。

陳重文現場則播放「台北冷悽悽」歌曲，並PO上士林夜市蕭條慘況，旅館業，商圈都很可憐。柯文哲表示，據國際觀光客統計，有92%會在台北待，國際旅館業很慘，內需型影響不大。

陳重文詢問，三倍券有沒有加碼救旅館、商圈？柯表示，明早將公布敬老、愛心卡方案，還有高中職學生卡，制度還在設計。

但陳質疑，加碼敬老卡下去，老人花三千補三千，用電子支付，錢可能會花不完。柯文哲答詢「所以每個孫子都會拜託阿公幫忙買..」他也坦言，6千元要老人消費，恐怕也花不完。

陳重文認為，北市要搶三倍券優惠，雖然推出「台北go了沒」場館銅板價，但吸引力不夠，建議比照百貨公司滿額禮，結合動物園、悠遊卡公司、兒童新樂園，消費滿額就送門票、限量悠遊卡。

柯文哲表示「可以」，將請副祕書長陳志銘統籌。