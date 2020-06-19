YouBike升級爭議 侯友宜：雙北將會商解決

新北市決定YouBike1.0不升級2.0，引發民眾憂慮，擔心北北桃日後自行車系統無法串連。市長侯友宜今天表示，目前正在評估替代方案，雙北交通局長近日軤會商討論。

台北市YouBike升級2.0，市長柯文哲指跨區往來雙北每天有2千多人，如果新北市不升級會很麻煩。

侯友宜說，新北市YouBike要不要升級到2.0，市府還在謹慎評估有沒有適當的替代方案，一直在試辦中，不希望花費大量的公帑，所以評估後才會向市民報告，不過新北跟台北一定會的合作，做好銜接，不會讓影響民眾權益。

他說，最近雙北交通局長將會商，討論YouBike1.0要不要升級2.0，或是有沒有更好的方式把它做好。