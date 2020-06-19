侯友宜：22日起新北校園平日解封 籲入境全面自費普篩

國內疫情紓緩，但包括中國大陸在內全球疫情依然緊張。新北市長侯友宜今天宣布，6月22日起解封平日校園活動，但依然要落實防疫；另外中央將開放短期商務客入境，他建議在量能足夠情況全面要求入境者自費普篩。

國際疫情蔓延到中東、南亞、東南亞和非洲，台灣因內部疫情穩定，即將開放15國境外生入境，新北市府已著手規畫相關防疫事宜，但也將進一步解封。

教育局長張明文說，6月8日新北假日開放校園，22日起規畫平日也可開放，暑假前有16個平日可讓民眾進入校園活動，但要有防疫措施，空間開放但會做好控管，一旦有本土病例會再調整；上課期間依然管制。

衛生局長陳潤秋說，原則上這波境外生開放入境是以低風險國家地區優先，以應畢生、舊生、新生次序允許入境，入境後優先入住防疫旅館，由學校提送入境名單及檢疫場所規畫讓教育部確認。

新北市有22家大專院校有境外生返校，首波返台者約200名，人數前4多的分別是淡江大學83人、台師大39人、輔大20人和台北大學14人，其中淡江、真理、華夏3校有校外獨棟宿舍。

目前淡江仍有574名境外學位生未返台，其中應屆畢業生有249名。淡大秘書長劉艾華說，境外生回校一切依照中央規定執行，將協助應屆畢業生完成學業，學期結束後，也會協助未返台學生處理租賃、行李等問題。

觀光旅遊局長張其強說，新北市已規畫協助方案，初步定名為「境外生中繼宿舍」，專棟專用，標準比照防疫旅館，房價也希望協調業者控制在每房間含三餐每天1800元上下，以免造成學生沉重負擔。

另外，22日起，中央將開放3個月內短期商務人士可來台。侯友宜要求市府循管道建議中央擴大要求自費普篩，確保防疫不出現破口。