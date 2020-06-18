聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡海輕軌藍海線 拚8月申請初勘

聯合報 / 記者王敏旭／新北報導
新北淡海輕軌第一期藍海線，昨凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試。圖／新北捷運局提供
新北淡海輕軌第一期藍海線，昨凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試。圖／新北捷運局提供

新北淡海輕軌第一期藍海線，昨天凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計8月向市府申請初勘，通過後再向交通部申請履勘，目標年底通車。

淡海輕軌綠山線2018年12月通車後，第一期藍海線有台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站3座新車站，新北捷運局指出，藍海線的穩定測試必須在綠山線營運時段，連續7天依初期營運班表跨線測試，共有15列車以插班模式，測試未來實際營運狀況。

李政安表示，測試必須從紅樹林站至崁頂站、紅樹林站至淡水漁人碼頭站，以綠山線穩定性測試經驗需要1個月時間，第一期藍海線在6月8日開始啟動測試後，順利在第10天內完成連續7天系統穩定測試。

李政安說，本次檢測項目包括旅客資訊螢幕看板、跑馬燈、列車廣播等功能，必須達到系統可用度99%以上、列車妥善率90%以上，且不能有2次延誤5分鐘事件，以及無法發車等營運中斷事故，才能算達成穩定性測試任務。

捷運局指出，昨包括系統可用度、平均列車妥善率、發車情形、駕駛系統等各項目，都完成連續7天穩定性測試。

列車 漁人碼頭 淡海輕軌

延伸閱讀

淡海輕軌藍海線 拚8月初勘年底通車

環狀線加裝隔音罩 新北：年底擬出方案

捷運三鶯線進度38.55% 預計2023年完工

淡海輕軌藍海線第一期 預計年底通車

相關新聞

淡海輕軌藍海線 拚8月初勘年底通車

新北淡海輕軌第一期藍海線，今凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計8...

跨年晚會若受疫情影響 北市府不排除線上直播

台北市議會今天審議2021年跨年活動預算，議員發現北市府未評估肺炎疫情引發後續效應，要求規劃備案。觀傳局表示，會要求廠商...

三倍券綁卡加碼1千 北市挨批整老人

中央推出振興三倍券，北市府將針對65歲以上長者使用的敬老悠遊卡，再加碼補助1000元，卻傳出基層抱怨程序繁雜，並質疑為何...

社宅第5處開工 遭酸任內沒完工 柯文哲：續努力

台北市長柯文哲重要政策8年5萬戶公共住宅遭質疑跳票，更遭議員轟柯任內僅開工、沒完工。昨天興隆社宅I區新建工程開工典禮上，...

都更中心獎金肥高層？ 柯：通盤檢討

北市議員徐弘庭日前爆料，市府下轄的台北市都市更新推動中心人事費用預算高漲，4年來，副執行長洪志生績效獎金從9萬元升為13...

北市YouBike升級2.0 侯友宜：會做好系統轉換

北市YouBike將全面升級2.0，但新北另行開發新系統，未來雙北共享單車恐無法相容，台北市長柯文哲說，雙北不一樣的確會...

淡海輕軌藍海線 拚8月申請初勘

新北淡海輕軌第一期藍海線，昨天凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計...

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北市汐止區的鐵路橋下有很多空間，不過，在靠近建成、鄉長路口的部分，卻一直閒置荒廢，在週邊停車位一位難求的情況下，目前規劃做為停車場，今(18)日市議員張錦豪邀請相關單位會勘，預計八月可以啟用，可以停近百部的車子。

積水雜草垃圾多 汐止新公車站髒待改善

新北市汐止區的山光樟樹二路公車站，在去年底才設立，不過，寬廣的等車空間，環境卻很髒亂，民眾亂丟垃圾，新做好綠帶，植物枯死長雜草，下大雨還會積水，所以，新北市議員白珮茹也要求做好排水以及增設候車亭，讓民眾有更舒適的候車環境。

解封首次淨灘 石門尖鹿里動員撿海漂垃圾

新北市宣佈疫情逐步解封，活動可以漸進式恢復，石門區尖鹿里也開始解封後的第一個活動，里長邱朝欉用淨灘愛地球的方式起跑，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾，營造美好的海洋環境，讓遊客、居民都有更好的海景可欣賞。

深坑埔新里出現彩繪牆 里民驚豔拍照打卡

深坑區埔新里近來出現了美麗的彩繪牆，圖案鮮明生動，讓不少路過埔新街和北深路的民眾，都會忍不住停下來欣賞，里長高蔡桂英表示，完成彩繪牆後，里民都大大稱讚，來拍照打卡上傳，美麗彩繪成為里內的特色與亮點。

新店文史館巡迴校園 古代新郎、新娘出場

新北市立圖書館新店文史館舉辦古文物校園巡禮活動，今(18)日首站到新店國小，安排別開生面的古代婚嫁迎娶儀式，由新店文史館文史志工打扮成古時的新郎、新娘，坐在古早禮車上，由媒婆引導熱鬧出場，讓學生見識到館內文物的在地性與時代性。

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。