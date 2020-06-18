學校蓋停車場要先挖垃圾 家長抗議

新北永和區永平國小自救會昨天到市府抗議，拒絕在學校操場開挖地下掩埋垃圾。家長們認為開挖後會影響學童健康，要求在保順路興建永平立體停車場；交通局則表示2方案同時爭取中，將再溝通說明。

永和地狹人稠停車困難，捷運萬大中和樹林線預計在2023年完工，永平國小前方的LG05（永和站）通車後會有大量轉乘停車需求，交通局評估後，規畫在永平國小操場興建地下停車場。

自救會數名家長頂著高溫持抗議標語向市府陳情，在市府大樓前高喊「拒絕政府、民代蠻幹」，要求交通局停止地下停車場計畫。

他們說，永平國小地下層是垃圾，承載力不足，輕易開挖恐會坍塌，過去3年不斷陳情，市府卻堅持興建地下停車場，昨天抗議陳情後，市府再不正視學童權益，不排除有更激烈抗爭行動。

新北市永平國小家長與附近居民組成自救會，昨天到市府抗議，拒絕開挖學校操場地下垃圾。新北交通局停管科長吳政諺（中）接受陳情。記者王敏旭／攝影

永平國小家長會表示，市府2019年在永平國小LG05旁150公尺處規畫立體停車場，造價只要4億8千萬元，但行政院工程委員會決議採用永平國小方案，需要10億元經費。

交通局表示，已投入5千萬元補助學校改善幼兒園遷移與整修、裝設空調、隔音設備、興建風雨操場，今年暑假也會比照捷運高規格施工方式分析、採樣，再與家長會、自救會溝通。

永平國小地下停車場完工後可停放233輛汽車、672輛機車，經費目前未爭取到。