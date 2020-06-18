聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校蓋停車場要先挖垃圾 家長抗議

聯合報 / 記者王敏旭／新北報導
新北市永平國小家長與附近居民組成自救會，昨天到市府抗議，拒絕開挖學校操場地下垃圾。記者王敏旭／攝影
新北市永平國小家長與附近居民組成自救會，昨天到市府抗議，拒絕開挖學校操場地下垃圾。記者王敏旭／攝影

新北永和區永平國小自救會昨天到市府抗議，拒絕在學校操場開挖地下掩埋垃圾。家長們認為開挖後會影響學童健康，要求在保順路興建永平立體停車場；交通局則表示2方案同時爭取中，將再溝通說明。

永和地狹人稠停車困難，捷運萬大中和樹林線預計在2023年完工，永平國小前方的LG05（永和站）通車後會有大量轉乘停車需求，交通局評估後，規畫在永平國小操場興建地下停車場。

自救會數名家長頂著高溫持抗議標語向市府陳情，在市府大樓前高喊「拒絕政府、民代蠻幹」，要求交通局停止地下停車場計畫。

他們說，永平國小地下層是垃圾，承載力不足，輕易開挖恐會坍塌，過去3年不斷陳情，市府卻堅持興建地下停車場，昨天抗議陳情後，市府再不正視學童權益，不排除有更激烈抗爭行動。

新北市永平國小家長與附近居民組成自救會，昨天到市府抗議，拒絕開挖學校操場地下垃圾。新北交通局停管科長吳政諺（中）接受陳情。記者王敏旭／攝影
新北市永平國小家長與附近居民組成自救會，昨天到市府抗議，拒絕開挖學校操場地下垃圾。新北交通局停管科長吳政諺（中）接受陳情。記者王敏旭／攝影

永平國小家長會表示，市府2019年在永平國小LG05旁150公尺處規畫立體停車場，造價只要4億8千萬元，但行政院工程委員會決議採用永平國小方案，需要10億元經費。

交通局表示，已投入5千萬元補助學校改善幼兒園遷移與整修、裝設空調、隔音設備、興建風雨操場，今年暑假也會比照捷運高規格施工方式分析、採樣，再與家長會、自救會溝通。

永平國小地下停車場完工後可停放233輛汽車、672輛機車，經費目前未爭取到。

停車場 自救會 捷運

延伸閱讀

學校蓋停車場要先挖垃圾 家長赴新北市府抗議

反對建設地下停車場 永平國小自救會明到市府抗議

新北停車位 下半年再增逾2千個

新北獲前瞻預算再增3地下停車場 2022年底前完工

相關新聞

三倍券綁卡加碼1千 北市挨批整老人

中央推出振興三倍券，北市府將針對65歲以上長者使用的敬老悠遊卡，再加碼補助1000元，卻傳出基層抱怨程序繁雜，並質疑為何...

社宅第5處開工 遭酸任內沒完工 柯文哲：續努力

台北市長柯文哲重要政策8年5萬戶公共住宅遭質疑跳票，更遭議員轟柯任內僅開工、沒完工。昨天興隆社宅I區新建工程開工典禮上，...

新北議員要求 國中小全面裝冷氣

近年夏天熱浪不斷，新北市議員劉美芳等人昨天召開「國中小全面加裝冷氣」公聽會，與會家長代表認為政府漠視學生基本權利，要求全...

林口公有市場 改建開幕

新北市林口公有市場改建後，昨天開幕，市長侯友宜、經濟部政務次長王美花都出席。王期盼好的市場成為重要的社區連結；以「市場囝...

都更中心獎金肥高層？ 柯：通盤檢討

北市議員徐弘庭日前爆料，市府下轄的台北市都市更新推動中心人事費用預算高漲，4年來，副執行長洪志生績效獎金從9萬元升為13...

學校蓋停車場要先挖垃圾 家長抗議

新北永和區永平國小自救會昨天到市府抗議，拒絕在學校操場開挖地下掩埋垃圾。家長們認為開挖後會影響學童健康，要求在保順路興建...

好心橘／呂理民當志工 教婦女修水電

新北市志願服務社協會榮譽理事長呂理民從事水電工程40餘年，曾獲特優里長表揚，16年前開始擔任志工，退休後更全心投入，近期...

社子島開發 監院糾正北市府

監察院昨表示，台北市政府規畫社子島開發方向，事先未和當地居民充分討論，開發方向i-Voting（公民投票）作業及居民安置...

北市口罩販賣機 8月評估退場

今年初爆發新冠肺炎，民眾瘋搶口罩，台北市推出「實名制」口罩販賣機，但民眾仍要排隊、效果不如預期等，打算擴大設置也告吹，如...

北市YouBike升級2.0 侯友宜：會做好系統轉換

北市YouBike將全面升級2.0，但新北另行開發新系統，未來雙北共享單車恐無法相容，台北市長柯文哲說，雙北不一樣的確會...

淡海輕軌藍海線 拚8月申請初勘

新北淡海輕軌第一期藍海線，昨天凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計...

北市公布首波6安心旅宿 花蓮麗娜輪7月復航

疫情趨緩國內旅遊夯，台北市觀光傳播局昨公布首波6家安心旅宿名單，推出定額消費限量贈送雙層觀光巴士兌換券；停擺近4個月的蘇...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。