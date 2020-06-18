快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

經濟部次長王美花避談人事異動 侯友宜同台稱未來部長

中央社 / 新北18日電

經濟部次長王美花今天出席新北林口公有市場開幕典禮，對媒體追問人事異動並未鬆口。她強調，今天主要視察市場建設。市長侯友宜致詞時說，請「未來部長」能繼續支持市場改建。

新北市傳統的林口市場改建為現代化市場，今天開幕啟用。經濟部次長王美花與新北市長侯友宜、市場攤商代表，一起剪綵並包粽子送給林口地區弱勢家庭。

王美花致詞時表示，林口市場是前瞻建設計畫之一，她發現市場建築及攤位設計都相當重視美學，環境也相當舒適乾淨。她也不忘推廣振興經濟三倍券，並表示若有什麼好康的一定會幫忙促銷。

外傳經濟部長沈榮津將升任行政院副院長、經濟部次長王美花扶正，面對記者追問新人事，是否要和沈榮津交接，是否應該向她講「部長好」而非「次長好」等問題，王美花一律笑答「沒有沒有」，只強調今天是來視察市場。

侯友宜在致詞時則表示，非常感謝中央政府協助興建林口市場，也感謝王美花特別趕來支持，「拜託未來的部長、經濟部中部辦公室繼續支持市場改建」。

侯友宜接受聯訪表示，如果王美花升為經濟部長則要恭喜她，也盼望繼續為新北和全國的市場改建盡一己之力，這也是出身市場的侯友宜的心願。

他說，地方要與經濟部合作並肩作戰，改變環境與基礎建設，移除人行道的變電箱，將電線電纜地下化。

市府市場處表示，林口市場借鏡歐洲市場，以老社區新生命為主題，保留在地文化特色，打造老樹庭園提供社交空間，也設置肉品中央處理區及冷凍展示檯。

王美花

延伸閱讀

國民黨改革委員會明登場 侯友宜：對人民有利都支持

林口公有市場重建開幕 新北第一座現代化傳統市場

議員質詢侯友宜未陪總統 遭恐嚇「大腿要保好」警逮人

雙北YouBike不同調 侯友宜：雙北一定會採取共同合作

相關新聞

淡海輕軌藍海線 拚8月初勘年底通車

新北淡海輕軌第一期藍海線，今凌晨0時36分完成連續7天穩定性測試，新北捷運局長李政安說，後續還要進行營運模擬演練，預計8...

跨年晚會若受疫情影響 北市府不排除線上直播

台北市議會今天審議2021年跨年活動預算，議員發現北市府未評估肺炎疫情引發後續效應，要求規劃備案。觀傳局表示，會要求廠商...

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北市汐止區的鐵路橋下有很多空間，不過，在靠近建成、鄉長路口的部分，卻一直閒置荒廢，在週邊停車位一位難求的情況下，目前規劃做為停車場，今(18)日市議員張錦豪邀請相關單位會勘，預計八月可以啟用，可以停近百部的車子。

積水雜草垃圾多 汐止新公車站髒待改善

新北市汐止區的山光樟樹二路公車站，在去年底才設立，不過，寬廣的等車空間，環境卻很髒亂，民眾亂丟垃圾，新做好綠帶，植物枯死長雜草，下大雨還會積水，所以，新北市議員白珮茹也要求做好排水以及增設候車亭，讓民眾有更舒適的候車環境。

解封首次淨灘 石門尖鹿里動員撿海漂垃圾

新北市宣佈疫情逐步解封，活動可以漸進式恢復，石門區尖鹿里也開始解封後的第一個活動，里長邱朝欉用淨灘愛地球的方式起跑，大家頂著烈日，撿拾起一袋袋的海漂垃圾，營造美好的海洋環境，讓遊客、居民都有更好的海景可欣賞。

深坑埔新里出現彩繪牆 里民驚豔拍照打卡

深坑區埔新里近來出現了美麗的彩繪牆，圖案鮮明生動，讓不少路過埔新街和北深路的民眾，都會忍不住停下來欣賞，里長高蔡桂英表示，完成彩繪牆後，里民都大大稱讚，來拍照打卡上傳，美麗彩繪成為里內的特色與亮點。

新店文史館巡迴校園 古代新郎、新娘出場

新北市立圖書館新店文史館舉辦古文物校園巡禮活動，今(18)日首站到新店國小，安排別開生面的古代婚嫁迎娶儀式，由新店文史館文史志工打扮成古時的新郎、新娘，坐在古早禮車上，由媒婆引導熱鬧出場，讓學生見識到館內文物的在地性與時代性。

新北交通局：YouBike不會停 持續跟北市討論研議

台北市規劃全市升級YouBike2.0，但新北市暫不打算跟進，是否會造成民眾在往返其他縣市時，出現交通工具無法銜接的問題...

疫情過後 新北辦100場徵才5萬工作職缺

新冠肺炎疫情影響各產業，新北勞工局今在6樓大禮堂舉辦大型徵才活動，正職工作起薪最高6萬元起跳，新北市長侯友宜指出，新北市...

柯文哲曾誇口不會被打敗 口罩販賣機8月評估是否退場

今年初爆發新冠肺炎，民眾瘋搶口罩，台北市推出「實名制」口罩販賣機，但民眾仍要排隊、效果不如預期等，打算擴大設置也告吹；台...

監院糾正北市府開發社子島 監委：莫搞到苗栗大埔一樣

監察院今天表示，台北市政府規劃社子島開發方向，事先未和當地居民充分討論，開發方向i-Voting（公民投票）作業及居民安...

北市抽查百貨賣場兒童遊戲場 1間消防安全不合格

台北市商業處今天表示，暑假將屆，抽查全市列管12間百貨公司、賣場附設兒童遊戲場及專營兒童遊戲場業者，其中1間消防安全不符...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。