經濟部次長王美花避談人事異動 侯友宜同台稱未來部長

經濟部次長王美花今天出席新北林口公有市場開幕典禮，對媒體追問人事異動並未鬆口。她強調，今天主要視察市場建設。市長侯友宜致詞時說，請「未來部長」能繼續支持市場改建。

新北市傳統的林口市場改建為現代化市場，今天開幕啟用。經濟部次長王美花與新北市長侯友宜、市場攤商代表，一起剪綵並包粽子送給林口地區弱勢家庭。

王美花致詞時表示，林口市場是前瞻建設計畫之一，她發現市場建築及攤位設計都相當重視美學，環境也相當舒適乾淨。她也不忘推廣振興經濟三倍券，並表示若有什麼好康的一定會幫忙促銷。

外傳經濟部長沈榮津將升任行政院副院長、經濟部次長王美花扶正，面對記者追問新人事，是否要和沈榮津交接，是否應該向她講「部長好」而非「次長好」等問題，王美花一律笑答「沒有沒有」，只強調今天是來視察市場。

侯友宜在致詞時則表示，非常感謝中央政府協助興建林口市場，也感謝王美花特別趕來支持，「拜託未來的部長、經濟部中部辦公室繼續支持市場改建」。

侯友宜接受聯訪表示，如果王美花升為經濟部長則要恭喜她，也盼望繼續為新北和全國的市場改建盡一己之力，這也是出身市場的侯友宜的心願。

他說，地方要與經濟部合作並肩作戰，改變環境與基礎建設，移除人行道的變電箱，將電線電纜地下化。

市府市場處表示，林口市場借鏡歐洲市場，以老社區新生命為主題，保留在地文化特色，打造老樹庭園提供社交空間，也設置肉品中央處理區及冷凍展示檯。