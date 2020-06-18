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新店文史館巡迴校園 古代新郎、新娘出場
新北市立圖書館新店文史館舉辦古文物校園巡禮活動，今(18)日首站到新店國小，安排別開生面的古代婚嫁迎娶儀式，由新店文史館文史志工打扮成古時的新郎、新娘，坐在古早禮車上，由媒婆引導熱鬧出場，讓學生見識到館內文物的在地性與時代性。
新北市圖新店分館主任梁敬賢表示，新店文史館別開生面的安排了「嫁妝一台車」活動，將文史館內的文物以嫁妝的形式帶入了校園，希望透過寓教於樂的方式，讓學童不但可以認識古早的婚禮，也能了解到人力台車在古早新店所扮演的角色。
文史館鄉土老師指出，這台作為禮車的人力台車是由烏來林業生活館所提供，是1980年代以前，新店山區在開採木材時，唯一的交通工具。而除了台車，這次文史館還將館內館藏包括收音機、電話、手機、電唱機等古早文物，帶到新店國小，並且詳細介紹給小朋友，像是過去買收音機得先申請證照，電熨斗必須加入熱水等等。
新店國小教務主任許歆宜則說，文史館以生動活潑的教學，介紹古文物，不但讓讓孩子用輕鬆的方式體驗到新店早期的生活點滴，也活絡了新店文史館館藏。
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